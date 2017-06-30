النفط يتجه لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ منتصف مايو

تتجه العقود الآجلة للنفط الخام، الجمعة، إلى تحقيق أكبر مكاسبها الأسبوعية منذ منتصف مايو لتنهي موجة خسائر استمرت خمسة أسابيع حيث وجدت الأسعار دعما في انخفاض الإنتاج الأميركي.

وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي 5.1 في المئة منذ بداية الأسبوع، بينما ارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 4.8 في المئة ليسجل الخامان أكبر زيادة أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 19 مايو.

وبحلول الساعة 06:46 بتوقيت غرينتش، زاد الخام الأميركي 0.6 في المئة أو 27 سنتا إلى 45.20 دولار للبرميل.

وارتفع خام برنت 0.6 في المئة أو 30 سنتا إلى 47.72 دولار للبرميل.

ووجدت الأسواق دعما هذا الأسبوع في بيانات تشير إلى انخفاض الإنتاج الأميركي، بعدما وصلت أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها في عشرة أشهر الأسبوع الماضي في ظل تنامي تخمة المعروض.

وانخفض الإنتاج الأميركي 100 ألف برميل يوميا إلى 9.3 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي مسجلا أكبر هبوط أسبوعي منذ يوليو 2016.