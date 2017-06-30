برنامج ثقافي كبير في سوق عكاظ : موزع بين الجامعة وخيمة عكاظ وادبي الطائف: ندوات ومحاضرات وورش عمل ومسابقات ومسرحيات في سوق عكاظ ١١



ففي اليوم الثاني من سوق عكاظ يوم الخميس تحتضن قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة الطائف، فعاليات ثقافية فاتحتها أمسية شعرية لشعراء عكاظ وهم :

– شاعر عكاظ (محمد التركي)

-د/ أحمد سيد نبوي

-جاسم الصحيح

-سلطان السبهان

-ليلى الأحمدي يدير بوصلة الأمسية الشاعر

-أحمد إبراهيم البوق ،بعد العشاء تقام ندوة عن

(دريد بن الصمة) يحاضر فيها كل من

-د/ محمد خير البقاعي

-د/ صغير بن غريب العنزي

-د/ محمد الشريف ويدير الندوة

-د/ مازن الحارثي ، تشهد الدورة الحادية عشرة من سوق عكاظ التي ستفتتح فيالثامن عشر من شهر شوال برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وتنظمها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، برنامجا ثقافيا حافلا، يتضمن عددا كبيرا من الفعاليات والندوات والمسابقات الثقافية والأمسيات الشعرية وورش العمل.ففي اليوم الثاني من سوق عكاظ يوم الخميس تحتضن قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة الطائف، فعاليات ثقافية فاتحتها أمسية شعرية لشعراء عكاظ وهم :– شاعر عكاظ (محمد التركي)-د/ أحمد سيد نبوي-جاسم الصحيح-سلطان السبهان-ليلى الأحمدي يدير بوصلة الأمسية الشاعر-أحمد إبراهيم البوق ،بعد العشاء تقام ندوة عن(دريد بن الصمة) يحاضر فيها كل من-د/ محمد خير البقاعي-د/ صغير بن غريب العنزي-د/ محمد الشريف ويدير الندوة-د/ مازن الحارثي ، اللغة العربية في إسبانيا ستكون حاضرة من خلال محاضرة يشارك فيها كل من :

-د/ إغناثيو كوتيردي ترانكومث بنيتا

-د/ إغناثيو فيراندو فرتوس

-د/ نيقولاس روزير نبوت

– د/ ماء العينين بن ماء العينين

-د/ سعيد مسفر المالكي يدير المحاضرة

-د/ عبدالله الوشمي

في سوق عكاظ في العرفا تقام ورشة عمل الطفل والفنون التشكيلية في خيمة الفن التشكيلي. ،

اليوم الثالث من ايام عكاظ يوم الجمعة تقام

محاضرة عن المواقع التاريخية في محافظة الطائف عبر العصور، ويشارك فيها كل من

-د/ سعد الراشد

-د/ محمد بن سلطان العتيبي

-د/ عبدالله بن محمد الشارخ

-د/ مترك السبيعي يدير المحاضرة

أ/ حماد السالمي .

ايضا بعد العشاء تقام ندوة مستقبل الثقافة والفنون في رؤية 2030، يشارك فيها كل من

– د/ سعيد مصلح السريحي

-د/ منى المالكي

– أ/ سلطان البازعي

-د/ عبدالله الخطيب ويدير بوصلتها

– أ. مسلم الرمالي

هناك أمسية شعرية يحييها شاعر شباب عكاظ مع مجموعة من الشعراء الشباب. والشعراء هم

-شاعر شباب عكاظ (طارق صميلي)

– شميسة النعماني

-خليف غالب الشمري

-محمد عبدالعزيز العتيق يدير بوصلة الأمسية

-مفرح الشقيقي ،

تقام هناك في سوق عكاظ ورشة الحرف والصناعات اليدوية الدولية.

اليوم الرابع السبت من ايام عكاظ تقام ندوة المؤسسات وحقوق الطفل الثقافية يشارك فيها كل من

د/ عمر جلون

-د/ صباح عيسوي

-د/ منى الغامدي

– أ/ سلطان النوه ويدير بوصلتها

-د/ علي عتيق المالكي ،ايضا بعد المغرب هناك ، ندوة عن حمزة شحاتة يشارك فيها كل من

أ.د/ محمد بن مريسي الحارثي

-د/ عبدالله المعيقل

-د/ عادل خميس الزهراني

د/ إيهاب مصطفى محمد

يدير بوصلتها الدكتوره نجلاء مطري ، بعد العشاء يحضر الشعر من خلال الشعراء

-علي النحوي

-بديع عليوه

-اعتدال موسى ذكر الله

– محمد فرج العطوي

-أسامة الزيني يدير الأمسيةر

-د/ منصور الحارثي

،في سوق عكاظ تقام ورشة عمل جرب حرفتي في جادة سوق عكاظ. وضمن فعاليات مسابقة الفنون الشعبية بسوق عكاظ في الدورة 11 يقام عرض فرقة أشبال بني يوسف وعرض فرقة نجران.ه

واليوم الخامس من ايام سوق عكاظ الأحد تفام محاضرة حول السياحة الثقافية وأدب الرحلات عربياً ودولياً،

يشارك فيها كل من

أ.د/ عايض الزهراني

-أ.د/ موسى الحالول

-د/ معجب العدواني

-د/ أحلام الوصيفر ويدير بوصلتها

-د/ غازي القثامي ، ايضا هناك محاضرة عن

تجارب المبدعين الشعرية. يتحدث فيها كل من

– د/ فوزية أبو خالد

– د/ أحمد قران الزهراني

– حسن المطروشي

-علي الدميني ويدير بوصلتها

-د/ أحمد الهلالي في سوق عكاظ في خيمة الخط العربي تقام

ورشة عمل الخط العربي ، وفي مسابقة الفنون الشعبية يقام عرض فرقة أشبال الموروث وعرض فرقة صفوف السوطة.

اليوم السادس من ايام سوق عكاظ يوم الاثنين تقام محاضرة الأدب الشعبي وثيقة تاريخية،يشارك فيها كل من

-د/ هيفاء الجهني

-أ/محمد ربيع الغامدي

-أ/ محمد العرفج ويدير بوصلتها

-د/ نايف البراق ايضا تقام بعد العشاء

محاضرة البرامج الإعلامية الثقافية في خدمة الثقافة العربية.

يشارك فيها كل من

-د/جمعان الكرت

-د/ ناهد باشطح

-د/ قينان الغامدي

– سكينة المشيخص يدير بوصلتها

-أ/ خالد قماش

وفي فعاليات مسابقة الفنون الشعبية هناك عرض فرقة أشبال صدى الأمجاد وعرض فرقة الباحة.

واليوم السابع من ايام عكاظ الثلاثاء 24 هناك ورش عمل العروض والقافية الشعرية في النادي الأدبي بالطائف، يقدمها كل من

د/ عبدالعزيز ردة الطلحي

د/ عبدالإله منصور المالك

وضمن فعاليات مسابقة الفنون الشعبية يقام عرض فرقة أشبال السوطة وعرض فرقة جازان، فيما تستكمل المسابقة في الأيام التالية بعروض لفرقة الحازم ورابغ وسعد أبو السعود وصدى الأمجاد ودار عنيزة وبني يوسف كبار، وتختتم مع إعلان النتائج السبت 28 شوال.

وهناك مسابقة ريادة الأعمال التي تقام على مدى ثلاثة أيام في الخيمة الثقافية في سوق عكاظ من 25 إلى 27 شوال.

إضافة إلى مسابقة عكاظ للإبداع المسرحي في نسختهاالأولى التي ستنطلق 18 شوال وقيمة جوائزها 200 ألف ريال، على مسرح قاعة فهد ردة للفنون في جمعية الثقافة والفنونبالطائف، ويتنافس فيها سبعة عروض مسرحية من مختلفمناطق المملكة، وهي: مسرحية (الحقيبة) لنادي المسرح فيجامعة الملك فيصل في الأحساء، (ثقوب) فرقة نادي طيبةالمسرحي، (جنون بشر) فرقة أرين المسرحية، (تشابك) فرقةالوطن المسرحية الرياض، (غمام) نادي المسرح في جامعة الملكخالد بأبها، (نعش) نادي المسرح في جامعة الطائف، ومسرحية(أزيز الزوايا) فرقة جمعية الثقافة والفنون في الدمام.

الجديرذكره بإن الأمسيات الشعرية والندوات والمحاضرات تقام في القاعة الكبرى في جامعة الطائف ، بينما الورش في مقر سوق عكاظ والمسرحيات في جمعية الثقافة والفنون بالطائف