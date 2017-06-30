الأمم المتحدة تدعو العراق لوقف التهجير من الموصل

دعت الأمم المتحدة الحكومة العراقية اليوم الجمعة إلى التدخل لوقف التهجير “الوشيك” لكثيرين يشتبه في ارتباطهم بتنظيم داعش من مدينة الموصل.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة لحقوق الإنسان روبرت كولفيل إن مئات الأسر تلقت خطابات تهديد تحدد مهلة للمغادرة بموجب اتفاقات عشائرية وهو ما وصفه بأنه يصل إلى حد “أعمال الانتقام”.

وأضاف في تصريحات للصحفيين في جنيف “ندعو الحكومة العراقية للتحرك لوقف مثل هذا التهجير الوشيك أو أي نوع من العقاب الجماعي وتعزيز النظام القضائي الرسمي لتقديم الجناة للعدالة”.