 الأمم المتحدة تدعو العراق لوقف التهجير من الموصل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 شوّال 1438 هجريا, الموافق 30 يونيو 2017 ميلاديا

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الأمم المتحدة تدعو العراق لوقف التهجير من الموصل

الأمم المتحدة تدعو العراق لوقف التهجير من الموصل
رويترز

دعت  الأمم المتحدة الحكومة العراقية اليوم الجمعة إلى التدخل لوقف التهجير “الوشيك” لكثيرين يشتبه في ارتباطهم بتنظيم  داعش من مدينة الموصل.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة لحقوق الإنسان روبرت كولفيل إن مئات الأسر تلقت خطابات تهديد تحدد مهلة للمغادرة بموجب اتفاقات عشائرية وهو ما وصفه بأنه يصل إلى حد “أعمال الانتقام”.

وأضاف في تصريحات للصحفيين في  جنيف “ندعو  الحكومة العراقية للتحرك لوقف مثل هذا التهجير الوشيك أو أي نوع من العقاب الجماعي وتعزيز النظام القضائي الرسمي لتقديم الجناة للعدالة”.

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