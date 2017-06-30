شروط جديدة لحصول مواطني خمس دول عربية على تأشيرة للولايات المتحدة

عممت الولايات المتحدة الأمريكية، وثيقة تتضمن جملة من الشروط التي يجب الالتزام بها لمنح التأشيرة لمواطني 5 دول عربية بالإضافة إلى إيران.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، قرارا يقضي بإعادة العمل جزئيا بالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب قبل أشهر، بحظر السفر على رعايا 5 دول عربية ( سوريا ليبيا اليمن السودان الصومال) بالإضافة إلى إيران.

هذا ومن المقرر أن تبدأ الإدارة الأمريكية، صباح الجمعة 30 يونيو/حزيران، وعبر كافة سفاراتها المعنية، بتطبيق معايير جديدة على منح التأشيرة لتلك الدول، بحسب ما أوردت وكالة “أسوشييتد برس”.

وأظهرت الوثيقة التي وُزعت من قبل الخارجية الأمريكية على السفارات المعنية بحسب ما أكدت الوكالة، أن الإدارة الأميركية ستلزم طالبي التأشيرة من تلك الدول الـ 6 المشمولة بالحظر والتي يغلب على سكانها المسلمون، بالإضافة إلى اللاجئين أيضا، بأن تكون لهم علاقة أسرية وثيقة أو صلة تجارية بالولايات المتحدة.

وستفرض تلك الإرشادات الجديدة، على طالبي التأشيرة إثبات علاقة بأحد الوالدين أو زوج أو طفل أو ابن بالغ أو ابنة بالغة أو صهر أو زوجة ابن أو أخ موجود ويعيش في الولايات المتحدة.

وأضافت أن الأجداد والأحفاد والعمات والأعمام وأبناء الأعمام أو الأخوال، أو حتى الخطيب أو الخطيبة، وغيرها من العلاقات الأسرية الأبعد لا تعتبر علاقة وثيقة.

ونوه التعميم إلى أن الصحافيين أو الطلاب أو المحاضرين أو العمال الذين يحملون دعوة “شرعية” أو عقود عمل رسمية وواضحة، سيعفون من هذا المنع أو الشروط.

يشار إلى أن هذه المعايير الجديدة ستطبق ويعمل بها إلى أن تصدر المحكمة العليا حكمها النهائي في هذا الشأن.