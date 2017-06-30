سفارة المملكة بالأردن ترد على رسالة “تسليم السعوديين لداعش مقابل 30 ألف دولار”

تفاعلت سفارة خادم الحرمين الشريفين في الأردن، اليوم (الجمعة)، مع استفسار لأحد المواطنين حول رسالة يتم تداولها عبر تطبيق “واتس آب” تُحذر السعوديين من السفر إلى الأردن، مؤكدة أنها إشاعة قديمة.

وجاء استفسار أحد المواطنين من سفارة المملكة في الأردن حول حقيقة محتوى رسالة تحذر السعوديين من السفر إلى عمان أو المحافظات المجاورة لها، بسبب رصد تنظيم داعش مكافأة 30 ألف دولار مقابل كل سعودي يتم تسليمه لهم.

وردت السفارة على حقيقة هذه الرسالة قائلة: “إن هذه الرسالة عارية من الصحة، وهى إشاعة قديمة ظهرت قبل ثلاث سنوات، وتم نفيها في حينها من قبل السفير السابق الدكتور سامي الصالح ومن الدكتور صالح الشادي أيضًا الذي نُسبت الرسالة على لسانه”.