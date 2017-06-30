وكيل إمارة الباحة يرعى حفل معايدة بني حسن ويدشن فعاليات الصيف

رعى وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري احتفالات أهالي محافظة بني حسن بعيد الفطر المبارك وبدء فعاليات وبرامج مهرجان صيف محافظة بني حسن لهذا العام ١٤٣٨ ضمن مهرجان صيف الباحة «باحة الكادي.. مصيف بلادي ٣٨»،

و أطلق الدكتور الشمري فعاليات مهرجان محافظة بني حسن ٣٨ بملعب الشيخ حمود

وتضمن الحفل كلمة لمحافظ بني حسن الاستاذ محمد معيض الفائز رحب فيها بوكيل إمارة منطقة الباحة ،مقدما شكره لكل الداعمين والعاملين في فعاليات صيف محافظة بني حسن لهذا العام ، ثم ألقى ابراهيم الحناس كلمة باسم جميع أهالي المحافظة مؤكدًا خلالها ما شهدته المنطقة عمومًا ومحافظة بني حسن من نقلة نوعية في كافة المجالات والخدمات الحديثة والتي تعكس العطاء الكبير الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود-حفظه الله- بعدها القيت قصيدة شعرية للشاعر عيسى خماش وقصيدة نبطية للشاعر علي عيضه بعدها

ثم انطلق أوبريت ” قيادة وشعب ) اداء فرقة بني حسن يعد ذلك اطلقت الالعاب النارية في سماء المحافظة

وفِي الختام قام الدكتور الشمري بتكريم الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات الراعية والمركز الإعلامي بمحافظة بني حسن وسناب الباحة الان