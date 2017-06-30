 فشل 149 مبنى بريطانيا في اختبارات السلامة بعد حريق برج لندن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 شوّال 1438 هجريا, الموافق 30 يونيو 2017 ميلاديا

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فشل 149 مبنى بريطانيا في اختبارات السلامة بعد حريق برج لندن

فشل 149 مبنى بريطانيا في اختبارات السلامة بعد حريق برج لندن
رويترز

قالت متحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الجمعة إن نحو 149 مبنى شاهقا فشلت في اختبارات السلامة التي بدأ إجراؤها بعد حريق هائل ببرج سكني في غرب لندن وانتقدت قرارا بأن يكون اجتماع للمجلس البلدي عن الكارثة سريا.
وأضافت للصحفيين “حتى الآن فشلت المواد العازلة في 149 مبنى شاهقا في 45 منطقة تتبع السلطات المحلية في الاختبارات. هذا معدل فشل بنسبة مئة في المئة”.
وردا على تقارير أفادت بعدم السماح للجمهور أو وسائل الإعلام بحضور اجتماع للمجلس البلدي عن الحريق الذي التهم برج جرينفيل في غرب لندن وقتل فيه 80 شخصا على الأقل قالت “وجهة نظرنا هي أن ممارسة الديمقراطية يجب أن تكون سهلة دائما”.
وأضافت “هناك قواعد تنص على أن تكون كل الاجتماعات مفتوحة للجمهور إلا في ظروف معينة… وكنا نتوقع من المجلس احترام ذلك”.

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