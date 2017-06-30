إطلاق حملة عالمية لمناهضة التمويل القطري للإرهاب

أعلن نشطاء من عدة دول إطلاق الحملة العالمية لمناهضة التمويل القطري للإرهاب، خلال فعالية احتجاجية أمام سفارة قطر في العاصمة النمساوية فيينا، الجمعة.

وقالت الحملة، في بيان، إنها “تهدف لمناهضة التمويل القطري الحكومي الرسمي للإرهاب العالمي ومناهضة الممارسات المتطرفة من تنظيمات إرهابية مولتها دولة قطر بالعالم”.

وأشار البيان إلى أن قطر تقوم بتقديم الدعم المادي واللوجستي لهذه التنظيمات التي يعيش قياداتها بقطر.

وأوضح البيان أن سياسات الدوحة في هذا الشأن تنتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكل المواثيق والمعاهدات الأممية.

وقال المؤسسون إن الحملة ستركز على الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب والتطرف العنيف، وستقوم بتنظيم عدد من النشاطات الحقوقية والثقافية والاجتماعية للتوعية بتأثير الضار للدعم القطري للإرهاب، وذلك بالتعاون مع منظمات ومبادرات دولية تناهض الإرهاب العالمي.

وذكر البيان أن الحملة ستبدأ السبت في رفع دعاوى وطلب تعويضات ضد دولة قطر لتمويلها الإرهاب العالمي، كونها السبب في وقوع ضحايا كثير.