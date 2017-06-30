اعتماد جدول مسابقة عكاظ للابداع المسرحي

اعتمدت اللجنة الثقافية المنظمة لمسابقة عكاظ للابداع المسرحي الجدول النهائي للعروض المشاركة في الجائزة التي تنطلق في الفترة من ١٨ الى ٢٨ شوال الجاري، بمشاركة ٧ عروض وطنية على مسرح قاعة فهد رده للفنون بجمعية الثقافة والفنون بالطائف التي تستضيف جميع العروض يوميا من الساعة التاسعة مساء.

تفتح فعاليات مسابقة عكاظ للابداع المسرحي بمسرحية الحقيبة لنادي المسرح بجامعة الملك فيصل بالاحساء يوم الخميس ١٩ شوال ثم مسرحية ثقوب لفرقة نادي طيبة المسرحي يوم الجمعة ٢٠ شوال من المدينة المنورة، فمسرحية جنون البشر لفرقة أرين المسرحية يوم السبت ٢١ شوال تعقبها مسرحية تشابك يوم الأحد ٢٢ شوال لفرقة الوطن المسرحية من الرياض، يوم الاثنين ٢٣ شوال خصص لمشاركة نادي المسرح بجامعة الملك خالد بأبها بمسرحية غمام ثم مسرحية نعش لنادي المسرح بجامعة الطائف يوم الثلاثاء ٢٤ شوال، تختتم مسرحية أزيز الزوايا لفرقة جمعية الثقافة والفنون بالدمام المسابقة يوم الأربعاء ٢٥ شوال.

كما اقرت اللجنة يوم الخميس ٢٦ شوال حفل السمر الذي خصص للمشاركين وتوزيع دروع المشاركة على كل العروض المتنافسة، من جهة اخرى خصص يوم الجمعة ٢٧ شوال للجولة السياحية التي سوف تقوم بها كل الفرق المشاركة في العديد من المناطق التراثية بالطائف وزيارة موقع الفعاليات الاخرى لسوق عكاظ، سيتم اعلان وتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة يوم السبت ٢٨ شوال في حفل ختام أنشطة سوق عكاظ في دورته الحادية عشر بمسرح عكاظ الرئيسي .