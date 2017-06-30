8 وسائل تخلصك من الكرش بسرعة

يعد الكرش أحد المشاكل التي يعاني منها كثيرون نتيجة الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالدهون، ولا يقتصر الضرر الناتج عنه على المظهر، بل يمكن أن يؤدي إلى العديد من الأمراض الخطيرة التي يمكن أن تودي بحياة صاحبها.

وللتخلص من الكرش لا بد من إتباع نظام غذائي صحي، يحتوي على نسب معتدلة من العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم، بالإضافة إلى إتباع بعض الإجراءات الأخرى التي تتعلق بنمط الحياة اليومي.

وفيما يلي مجموعة من الوسائل التي تساعد على التخلص من الكرش في أسرع وقت ممكن، بحسب موقع بريفينشن الإلكتروني.

1- الإكثار من الخضروات

إذا كنت ترغب بالحصول على معدة مسطحة في أسرع وقت ممكن، فما عليك إلا تناول الخضروات وخاصة الورقية منها، فهي من الأطعمة الفقيرة بالسعرات الحرارية، وتحتوي نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن، التي تساعد على تخفيف احتباس الماء دون أن تسبب انتفاخ البطن.

2- التخفيف من الكربوهيدرات

يجب الابتعاد قدر الإمكان عن الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات الثقيلة كالمعكرونة، وهذا ما يدفع الجسم لحرق مخزونه من الكربوهيدرات والتي تدعى بالجليكوجين.

3- التخلص من النشويات المعقدة

تشير الأبحاث إلى أن بعض أنواع النشويات كتلك الموجودة في البطاطس والذرة والقمح تسبب إنتاج الغازات التي تتجمع في الأمعاء، باستثناء الأرز الذي يعد المادة النشوية الوحيدة التي لا تسبب الغازات.

4- التخفيف من الحليب ومنتجات الألبان

يسبب الحليب ومشتقاته شعوراً بالنفخة والغازات لدى الكثيرين، كما أن عدم قدرة البعض على تحطيم وهضم السكر في الحيب يؤدي إلى مشاكل واضطرابات هضمية كالتشنجات والإسهالات، لذلك ينصح بالبحث عن بدائل خالية من اللاكتوز كحليب الصويا.

5- الإكثار من تناول الفواكه

يوصي المختصون بالتغذية بتناول التوت والعنب والحمضيات لاحتواء هذه الفواكه على نسب متساوية من الفركتوز والجلوكوز، مما يجعلها أسهل هضماً من الفواكه الغنية فقط بالفركتوز كالتفاح والكمثرى.

6- التخفيف من البهارات والتوابل الحارة

تحفز الأطعمة الحارة على إنتاج أحماض المعدة وتسبب اضطرابات هضمية وشعور بالنفخة، لذلك يفضل استبدالها بالمنكهات العشبية الخفيفة مثل الشبت والريحان والنعناع والميرمية والطرخون وإكليل الجبل، كما يمكن استخدام مسحوق الكاري والليمون لإضافة نكهة على الدجاج والسمك.

7- النشاطات البدنية

أشارت دراسة في جامعة برشلونة الإسبانية إلى أن النشاط البدني المعتدل يساعد على التخلص من الغازات وانتفاخ البطن، لأن زيادة معدل ضربات القلب والتنفس السريع يحفز الانقباضات الطبيعية لعضلات الأمعاء مما يساعد على منع الإمساك وتراكم الغازات في البطن.

8- الماء

لا شيء أفضل من الماء لطرد السموم من الجسم والتخلص من الوزن الزائد، وينصح بتناول 6- 8 أكواب من الماء يومياً للحصول على أفضل النتائج.