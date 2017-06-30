طاقم سعودي لقيادة مباراة البرتغال والمكسيك (تحديد المركز الثالث) في كأس القارات 2017

اختارت اللجنة المنظمة لكأس القارات طاقم تحكيم السعودي لقيادة مباراة المركز الثالث بين البرتغال والمكسيك، وذلك حسبما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الجمعة.

ويقود الطاقم التحكيمي فهد المرداسي، ويساعده محمد العبكري، وعبدالله الشلوي، ويأتي إسناد المباراة الثانية بعد قيادتهم لمباراة روسيا والمكسيك في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى من البطولة.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اختار 10 حكام لإدارة مباريات كأس القارات.