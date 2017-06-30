بيانات رسمية : عجز التجارة التركية يرتفع 43 % في مايو

أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي اليوم، أن العجز التجاري للبلاد ارتفع 43 في المئة على أساس سنوي إلى 7.31 مليار دولار في مايو ، ليصل إلى أعلى مستوياته في عامين ونصف العام .

وأشارت البيانات إلى أن الصادرات زادت 12.5 في المئة ، بينما ارتفعت الواردات 21.7 في المئة، فيما بلغ العجز التجاري 5.1 مليار دولار في مايو 2016 م .