 لجنة تنمية الأفلاج تعايد نزلاء السجن العام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 شوّال 1438 هجريا, الموافق 30 يونيو 2017 ميلاديا

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لجنة تنمية الأفلاج تعايد نزلاء السجن العام

لجنة تنمية الأفلاج تعايد نزلاء السجن العام
المناطق - الأفلاج

قام فريق بناء التطوعي بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة الأفلاج بمعايدة نزلاء السجن العام بالمحافظة وتقديم هدايا العيد لهم .
وكان الفريق قد قام بزيارة السجن خلال أيام العيد بعد التنسيق مع مسؤولي السجن العام والتقى بالنزلاء وقدم لهم الهدايا والعيديات مما كان لها الأثر الإيجابي في نفوسهم وإدخال الفرحة والسرور عليهم .
وأكد رئيس لجنة تنمية الأفلاج مرضي الحبشان أن هذا العمل يأتي امتدادا للتعاون والشراكة المجتمعية بين اللجنة والسجن العام ، مشيراً إلى أن لجنة تنمية الأفلاج أقامت خلال شهر رمضان لهذا العام برنامجا رمضانيا استهدف نزلاء السجن العام تنوعت وتعددت فقراته وكان لها الأثر في ارتفاع معنويات النزلاء ورسمت الفرح على محياهم .
هذا وأعرب منسوبو سجن الأفلاج العام عن شكرهم للجنة تنمية الأفلاج على برامجها التوعوية والترفيهية والتثقيفية التي تقدمها لنزلاء السجن .

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