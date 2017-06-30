ترمب يبحث مع أردوغان هاتفيا أزمة قطر

تشاور الرئيس الأميركي دونالد ترمب هاتفيا الجمعة مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان حول سبل حل الازمة بين قطر وجيرانها في الخليج و”انهاء تمويل الارهاب”.

وأفاد البيت الابيض في بيان ان “الرئيس ترمب شدد على اهمية ان يكثف جميع حلفائنا وشركائنا جهودهم لمكافحة الارهاب والتطرف بكل اشكاله”.

وعمدت السعودية و الامارات و البحرين و مصر الى عزل قطر دبلوماسيا واقتصاديا وقدمت لائحة بـ 13 مطلبا للدوحة، بينها اغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر، وفق مهلة تنتهي في 3 يوليو/تموز.

وتسعى انقرة الى اداء دور وسيط وخصوصا ان علاقات جيدة تربطها بالدوحة ودول الخليج الاخرى.