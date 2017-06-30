 مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل في زيارات مفاجئة لعدد من الفروع  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 شوّال 1438 هجريا, الموافق 30 يونيو 2017 ميلاديا

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مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل في زيارات مفاجئة لعدد من الفروع 

مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل في زيارات مفاجئة لعدد من الفروع 
المناطق - حائل

فاجأ مدير عام  وزارة فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل الاستاذ فريح محمد العياد، بزيارات ميدانية لعددٍ من الفروع الإيوائية، اخر ساعات الليل بهدف الاطمئنان علی سير العمل خلال اجازة العيد ..
والتقى العياد -خلال الزيارة- بمسؤولي الفروع المناوبين واستمع من كلٍ منهم لشرحٍ كامل عن أبرز الخدمات التي تقدم للمستفيدين عامة والمشمولين بالرعاية على وجه الخصوص، وتجوّل داخل الفروع بجميع مرافقها وأقسامها الطبية، والاجتماعية، والإدارية،
‎وحثّ  منسوبي الفروع -بمختلف تخصصاتها- على تقديم كل التسهيلات للمراجعين، والمستفيدين، والمشمولين بالرعاية، والعمل على تذليل الصعوبات، مشددًا على أهمية سرعة الإنجاز في خدمة المستفيدين بجميع فئاتهم.
‎وأكّد أن الهدف من هذه الجولات المفاجئة  هو الإطّلاع عن قرب على الخدمات المقدمة لتلافي السلبيات، وتعزيز الإيجابيات

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