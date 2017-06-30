 بنوك بريطانية كبرى توقف العمل بالريال القطري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 شوّال 1438 هجريا, الموافق 30 يونيو 2017 ميلاديا

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بنوك بريطانية كبرى توقف العمل بالريال القطري

بنوك بريطانية كبرى توقف العمل بالريال القطري
واس - لندن

أعلنت عدة بنوك بريطانية كبرى اليوم أنها أوقفت تداول الريال القطري في فروعها.
وقال متحدث باسم بنك تيسكو، المملوك لمجموعة التجزئة البريطانية تيسكو، إن عملاءه لم يعد بمقدورهم شراء أو بيع الريال القطري في فروعه.
كما أوقفت مجموعة لويدز المصرفية البريطانية تداول الريال القطري، مبينةً أن العملة لم تعد متوافرة للبيع أو إعادة الشراء في بنوكها.
وقالت متحدثة باسم البنك: “إن طرفاً ثالثاً معنياً بتقديم خدماته الخاصة بالصرف أوقف تداول العملة ابتداءً من 21 يونيو”، مضيفة أن هذه العملة لم تعد متوافرة للبيع أو إعادة الشراء في بنوكنا الكبرى، ومن بينها بنك لويدز وبنك أوف سكوتلند وهاليفاكس.
وأوضح مصدر في بنك باركليز أن البنك أوقف تداول الريال القطري في جميع فروعه.

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