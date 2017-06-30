محافظ الرس يكرم الغرفة التجارية لدعمها احتفالات المحافظة

كرم محافظ الرس محمد بن عبدالله العساف ، على هامش حفل عيد الرس 38 ، الغرفة التجارية الصناعية نظير دعمها لأعمال لجنة التنمية السياحية ، ورعايتها الدائمة لاحتفالات ومهرجانات الرس ، حيث تسلم الدرع من يدي المحافظ ، عضو مجلس إدارة غرفة الرس زيد العامر.

وبين العامر أن مجلس إدارة الغرفة التجارية مساند وداعم لكل مناشط وفعاليات المحافظة ، فيما يخدم المواطن والمقيم معاً وهذا التوجه هو حلقة في سلسلة برامج وفعاليات الغرفة للعام الحالي.