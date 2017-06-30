 محافظ الرس يكرم الغرفة التجارية لدعمها احتفالات المحافظة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 شوّال 1438 هجريا, الموافق 30 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

محافظ الرس يكرم الغرفة التجارية لدعمها احتفالات المحافظة “تويتر” تبحث عن طريقة لمكافحة الأخبار الكاذبة خسائر “داعش” الفادحة في العراق وسوريا حقوق الإنسان : التقارير الواردة في وسائل الإعلام القطرية تتنافى تمامًا مع ما قاله المفوض السامي أستراليا تشكل جيشا إلكترونيا بنوك بريطانية كبرى توقف العمل بالريال القطري المخرج الرحباني يشيد بالجمهور السعودي وتناغمه مع اللوحة الوطنية “منبع الخير” مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل في زيارات مفاجئة لعدد من الفروع  ترمب يبحث مع أردوغان هاتفيا أزمة قطر لجنة تنمية الأفلاج تعايد نزلاء السجن العام 48 ساعة على انتهاء مهلة المطالب.. وقطر تماطل بيانات رسمية : عجز التجارة التركية يرتفع 43 % في مايو

محافظ الرس يكرم الغرفة التجارية لدعمها احتفالات المحافظة

محافظ الرس يكرم الغرفة التجارية لدعمها احتفالات المحافظة
المناطق - الرس

كرم محافظ الرس محمد بن عبدالله العساف ، على هامش حفل عيد الرس 38 ، الغرفة التجارية الصناعية نظير دعمها لأعمال لجنة التنمية السياحية ، ورعايتها الدائمة لاحتفالات ومهرجانات الرس ، حيث تسلم الدرع من يدي المحافظ ، عضو مجلس إدارة غرفة الرس زيد العامر.
وبين العامر أن مجلس إدارة الغرفة التجارية مساند وداعم لكل مناشط وفعاليات المحافظة ، فيما  يخدم المواطن والمقيم معاً وهذا التوجه هو حلقة في سلسلة برامج وفعاليات الغرفة للعام الحالي.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>