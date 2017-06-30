كرم محافظ الرس محمد بن عبدالله العساف ، على هامش حفل عيد الرس 38 ، الغرفة التجارية الصناعية نظير دعمها لأعمال لجنة التنمية السياحية ، ورعايتها الدائمة لاحتفالات ومهرجانات الرس ، حيث تسلم الدرع من يدي المحافظ ، عضو مجلس إدارة غرفة الرس زيد العامر.
وبين العامر أن مجلس إدارة الغرفة التجارية مساند وداعم لكل مناشط وفعاليات المحافظة ، فيما يخدم المواطن والمقيم معاً وهذا التوجه هو حلقة في سلسلة برامج وفعاليات الغرفة للعام الحالي.
محافظ الرس يكرم الغرفة التجارية لدعمها احتفالات المحافظة
كرم محافظ الرس محمد بن عبدالله العساف ، على هامش حفل عيد الرس 38 ، الغرفة التجارية الصناعية نظير دعمها لأعمال لجنة التنمية السياحية ، ورعايتها الدائمة لاحتفالات ومهرجانات الرس ، حيث تسلم الدرع من يدي المحافظ ، عضو مجلس إدارة غرفة الرس زيد العامر.
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