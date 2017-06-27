التدريب التقني يعلن مواعيد التسجيل في الكليات التقنية والعالمية

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني موعد فتح بوابة القبول الالكتروني للراغبين في التسجيل ببرامج الكليات التقنية وفروعها للبنين بمنطقة الرياض للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1438/1439هـ ، بالإضافة لإتاحة التسجيل في كليتين من كليات التقنية العالمية, وذلك بدءًا من الاثنين 9 /10 / 1438هـ عبر رابط القبول الموحد للجامعات والكليات التقنية http://www.rbu-admit.edu.sa .

وستغلق البوابة نهاية يوم الثلاثاء الموافق 17 / 10 / 1438ه, بينما القبول في الكلية التقنية للبنات بمدينة الرياض سوف يكون مع البوابة الالكترونية الموحدة لجامعات مدينة الرياض على الرابط http://www.rgu-admit.edu.sa , بدءاً من يوم الثلاثاء 10 /10 /1438هـ.

وأوضحت المؤسسة أنه سيكون بداية القبول في برامج كليات التقنية وفروعها في جميع مناطق المملكة للبنين والبنات ماعدا منطقة الرياض, بالإضافة لبرنامج البكالوريوس الصباحي والمسائي يوم الاحد الموافق 15/10/1438هـ عبر بوابة القبول الموحد للمؤسسة http://www.rgt.gov.sa ,

وسوف يتم اغلاق البوابة نهاية يوم السبت 6 /11 /1438هـ, فيما يبدأ القبول للمعاهد الصناعية ومعاهد العمارة والتشييد الثانوية بنفس التوقيت على نفس البوابة ويستمر حتى نهاية يوم الأحد 19 /12 /1438هـ.

وبينت المؤسسة في بيان لها أن التقديم سيكون متاح لجميع خريجي الثانوية العامة وفقاً للتخصصات المتوفرة في الكليات التقنية والبالغ عددها 40 كلية تقنية للبنين و23 كلية تقنية للبنات، وسيتم هذا العام تشغيل 7 كليات جديدة، من بينها 4 كليات للبنات، اعتبارا من الفصل التدريبي القادم، إضافة إلى التوسع في فتح فروع للكليات القائمة، والمواءمة مع الجامعات في نسب القبول لتوفير المقاعد الدراسية، وذلك في إطار رفع الطاقة الاستيعابية للقبول بالكليات التقنية والعالمية ?ومعاهد الشراكات الاستراتيجية للعام القادم إلى أكثر من 115 ألف متدرب ومتدربة من خريجي الثانوية العامة, حيث يبلغ عدد الكليات التقنية العالمية 16 كلية عالمية للبنين و17 كلية عالمية للبنات.

مما يذكر أن المؤسسة عملت على الاستعداد المبكر لبداية الفصل التدريبي القادم لاستقبال المتدربين الجدد في مختلف الوحدات التدريبية المنتشرة بجميع مناطق المملكة، حيث شكلت عدة لجان لمتابعة مختلف الأعمال المرتبطة بالعملية التدريبية والاستعدادات والتجهيزات اللوجستية بالميدان, لاسيما وأنها قبلت العام الماضي 46240 متدرباً ومتدربة خلال الفصل الأول، بزيادة 36 % في عدد المقبولين مقارنة بالعام ما قبل الماضي .