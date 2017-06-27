 شركة “ريغيون ترانسفير” الروسية تشتري مطاراً إيرانياً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 شوّال 1438 هجريا, الموافق 30 يونيو 2017 ميلاديا

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شركة “ريغيون ترانسفير” الروسية تشتري مطاراً إيرانياً

شركة “ريغيون ترانسفير” الروسية تشتري مطاراً إيرانياً
المناطق - متابعات

اشترت شركة “ريغيون ترانسفير” الروسية مطارا بمدينة قم الإيرانية بقيمة 2.8 مليار يورو، وذلك بحسب ما أفادت به صحيفة “فري زونز تايمز” الإيرانية.

وقالت الصحيفة إن الشركة الروسية بدأت بتنفيذ مشروع متكامل حول بناء وإدخال عدد من المنشآت الإيرانية في الخدمة بجزيرة كيش ومدينة قم.

وبحسب المشروع  فإن الشركة الروسية اشترت مجمع المطار وأصبحت مالكا وحيدا لهذا الموقع، وقد بدأت أعمال بناء المدرج والممرات.

وقم مدينة تقع على بعد 157 كم جنوب العاصمة طهران. وترتفع المدينة نحو 930 م فوق مستوى سطح البحر. ويوجد في المدينة العديد من المزارات الدينية ما يجعلها مقصدا للسياح.

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