وزارة الشؤون الإسلامية: المعتدي على خطيب السويدي بالرياض مريض نفسي تم التعامل معه في حينه

قالت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم الجمعة، إن المعتدي على خطيب جامع الأمير سلطان بالرياض مريض نفسي.

وأكدت الوزارة في تصريحات نقلتها صحيفة “الوطن” أنه “تم التعامل معه في حينه وتسليمه لجهات الاختصاص”.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا تسجيلا مصورا، اليوم الجمعة، أظهر قيام أحد المصلين بجامع الأمير سلطان في منطقة السويدي بالرياض بالاعتداء على إمام المسجد.

وقال النشطاء إن شهود عيان أكدوا أن أحد الأشخاص انهال على إمام المسجد ضرباً وهو على منبر جامع الأمير سلطان بالرياض اليوم في صلاة الجمعة، وصرخ في المصلين بأنه “سيفجر”.

وقام عدد من المصلين بالقبض على الرجل وتسليمه للجهات ذات الاختصاص.