 الخارجية: نرفض دعم قطر لـ الإرهاب والتطرف وتعريضها لأمننا وأمن المنطقة للخطر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 شوّال 1438 هجريا, الموافق 30 يونيو 2017 ميلاديا

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الخارجية: نرفض دعم قطر لـ الإرهاب والتطرف وتعريضها لأمننا وأمن المنطقة للخطر

الخارجية: نرفض دعم قطر لـ الإرهاب والتطرف وتعريضها لأمننا وأمن المنطقة للخطر
المناطق - متابعات

أعربت وزارة الخارجية عن رفضها للدعم المستمر من قبل دولة قطر للإرهاب والتطرف، الأمر الذي يشكل خطرا على أمن المنطقة بأكملها.
وقالت الوزارة البوم الجمعة: “نرفض دعم قطر للإرهاب والتطرف وتعريضها لأمننا وأمن المنطقة للخطر”.
وأضافت الوزارة في تغريدات عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أن “ظهور تقارير وتصريحات إعلامية ملفقة لمسؤولي الأمم المتحدة تصعيد غير مسبوق في تاريخ المجتمع الدولي.

ولفتت الوزارة إلى أن قطر قامت بتقديم وثائق مزورة في قضية نزاعها الحدودي مع البحرين أمام محكمة العدل الدولية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر تخالف مبادئ باريس لاستقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكملت: “رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر لم يتطرق بالحديث عن القطريين العالقين في منفذ سلوى والتي لم تسمح لهم الدوحة بالدخول”.

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