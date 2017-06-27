 أمريكا: إصابات بإطلاق نار داخل مستشفى “برونكس لبنان” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 شوّال 1438 هجريا, الموافق 30 يونيو 2017 ميلاديا

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أمريكا: إصابات بإطلاق نار داخل مستشفى “برونكس لبنان”

أمريكا: إصابات بإطلاق نار داخل مستشفى “برونكس لبنان”
المناطق - وكالات

أصيب 6 أشخاص على الاقل إثر إطلاق نار داخل مستشفى برونكس لبنان بمدينة نيويورك الأمريكية، الجمعة، وفق وسائل إعلام محلية.

وقالت شرطة نيويورك “إنها نجحت بقتل مطلق النار داخل المستشفى في نيويورك بعد إصابته ما لا يقل عن 6 أشخاص بسلاحه الحربي”، مضيفة “أن المهاجم كان طبيباً سابقاً في المستشفى”.

وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية أنه تم اطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حادثة إطلاق النار في المستشفى.

وكانت وسائل الإعلام الأمريكية، قد ذكرت أن وحدات من شرطة مدينة نيويورك (إن واي بي دي)، وإدارة إطفاء المدينة (إف دي إن واي) تحركت للتعامل مع حادث إطلاق النار في مستشفى “برونكس لبنان” في طريق غراند كونكورس.

وذكر الموقع أنه تم إرسال أعضاء من الوحدات الأكثر تسليحاً في نيويورك إلى مكان الحادث، لافتاً إلى أن مروحية تحلق فوق الموقع أظهرت عدداً كبيراً من سيارات شرطة نيويورك تغلق الطريق حول المستشفى.

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