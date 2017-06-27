 روسيا تمدد عقوباتها على الغرب حتى نهاية 2018 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 شوّال 1438 هجريا, الموافق 30 يونيو 2017 ميلاديا

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روسيا تمدد عقوباتها على الغرب حتى نهاية 2018

روسيا تمدد عقوباتها على الغرب حتى نهاية 2018
المناطق - وكالات

قررت الحكومة الروسية تمديد عقوباتها على الغرب حتى نهاية عام 2018 وذلك كرد فعل على تمديد الاتحاد الأوروبي عقوباته على روسيا.
ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على المرسوم الخاص بتمديد العقوبات وأمر بنشره.
وتحظر العقوبات الروسية واردات الفاكهة والخضار ومنتجات اللحوم والألبان من كل من الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وكندا، واستراليا، وبعض دول أخرى.
وكان الغرب قد فرض عقوبات على روسيا بسبب ضم موسكو لشبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014، وتقديمها مساعدات عسكرية لانفصاليين في شرق أوكرانيا، وتتضمن العقوبات الغربية حظر سفر وتجميد حسابات مصرفية، وتقييد حصول روسيا على قروض غربية والتقنية المتقدمة في قطاعي النفط والغاز المهمين.

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