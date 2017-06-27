 ماليزيا ترسل سائقين لقيادة قطارات المشاعر المقدسة في السعودية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 شوّال 1438 هجريا, الموافق 30 يونيو 2017 ميلاديا

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ماليزيا ترسل سائقين لقيادة قطارات المشاعر المقدسة في السعودية

ماليزيا ترسل سائقين لقيادة قطارات المشاعر المقدسة في السعودية
المناطق - كوالالمبور - سعد عسيري

أرسلت شركة “براسارانا” الماليزية للنقل العام ٤٩ من سائقي القطارات إلى السعودية من أجل الخضوع للتدريب على قيادة قطار المشاعر المقدسة الذي يعمل مرة واحدة في العام لنقل الحجاج خلال موسم الحج.

وأشارت الشركة إلى أن تلك الدفعة من السائقين هي الثانية التي تصل إلى المملكة بعد الدفعة الأولى التي شملت 50 سائقاً والتي توجهت للسعودية في أبريل الماضي.

وأوضحت الشركة أن السائقين الجدد سيحتاجون للتكيف مع حالة الطقس في المملكة حيث أن بعضهم سيعمل في ساعات الظهيرة .
وأضافت أن السائقين سيدعمون بـ ٢٤ سائقا من المملكة تدربوا في ماليزيا العام الماضي، بجانب ٦٦٠٠ من العاملين المحليين لإدارة قطار المشاعر.

ولفتت إلى أنه سيجري اختبار للسائقين على مجموعة من ١٥ قطارًا يجرون ١٢ عربة لضمان رحلة سلسة لنحو ٣٥٠ ألف حاج من المتوقع استخدامهم لقطار المشاعر الذي يسير لمسافة ١٨ كيلو متر خلال موسم الحج في الفترة من ٢٩ أغسطس إلى ٤ سبتمبر العام الجاري.

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