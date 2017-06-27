جامعة الملك خالد تستقبل طلبات التسجيل إلكترونيا لمدة شهر

تستقبل جامعة الملك خالد، ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، طلبات التسجيل للعام الجامعي 1438/1439هـ لمدة شهر، اعتباراً من الـ10 من شهر شوال الجاري حتى الـ10 من شهر ذي القعدة المقبل، من خلال بوابة “أكاديما” بموقعها الرسمي، وسيتم استقبال طلبات التسجيل بشكل إلكتروني كامل.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالمحسن القرني أن القبول لهذا العام سيتم كما جرت عليه العادة، بشكل إلكتروني، ولن يحتاج الطالب أو ولي الأمر إلى مراجعة العمادة، أو إرسال أي مستندات للجامعة.

كما أكد انتهاء عملية سحب درجات اختبار القدرات والتحصيلي ونسب الثانوية العامة من الجهات المعنية، وأشار إلى أنه سيتم تحديث هذه البيانات بشكل آلي حتى تاريخ ١٠-١١-١٤٣٨ و لن ينظر في أي نتيجة لأي اختبار من اختبار القدرات أو التحصيلي تصل بعد هذا التاريخ.

ونوه بضرورة استكمال الطلبات والالتزام بمواعيد التسجيل المحددة وفِي حال وجود أي مشكلة إلكترونية على الطالب أو الطالبة سرعة التواصل مع العمادة قبل إغلاق فترة التسجيل.

وأكد عميد القبول والتسجيل بأن العمادة تسعى إلى تطوير آليات القبول، من خلال إضافة المرونة اللازمة التي بدورها تتيح للطالب والطالبة تغيير التخصص بعد القبول، عن طريق الخدمات الإلكترونية على الموقع، وفق المقاعد المتاحة في مختلف التخصصات، مشيرا إلى أنه ستتم بعد عمليات الترشيح عمليات الفرز وهي على ٣ مراحل مختلفة بحسب نسب المتقدمين، منوها أنه على المتقدم للقبول بجامعة الملك خالد الحرص على تعبئة النموذج بنفسه، واختيار التخصصات التي تناسب ميوله وقدراته.

وبيّن أنه سيؤخذ في القبول النسبة المؤهلة (ثانوية + تحصيلي + قدرات) في تخصصات الكليات الصحية، والهندسية، والحاسوبية، إضافة إلى الكليات العلمية والتربية الخاصة للطلاب، وجميع التخصصات بالنسبة للطالبات، بينما يتم القبول بالنسبة الموزونة (ثانوية + قدرات) في التخصصات النظرية للطلاب فقط.

يذكر أن عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد وزعت أكثر من ٢٥ ألف منشور قبول ودليل تخصص لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية على المدارس وأماكن تجمع المستفيدين، مثل اختبارات التحصيلي والقدرات، كما وفرت العمادة دليل تخصصات ورقيا وإلكترونيا يوضح المتاح منها في الجامعة ومجالات العمل فيها مستقبلا.