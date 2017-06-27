أمير عسير يدشن مهرجان أبها للتسوق في دورته التاسعة عشرة

يدشن أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ، يوم غد السبت مهرجان أبها للتسوق في دورته التاسعة عشرة ضمن فعاليات مهرجان “أبها يجمعنا” المواكب لاحتفالات أبها عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧ م ، وذلك بالمركز الدولي للمعارض بطريق المطار .

وأوضح مدير مهرجان أبها للتسوق إبراهيم بن محمد الجارالله في تصريح صحفي، أن المهرجان في دورته التاسعة عشرة ومعرضه العشرين يضم روزنامة من الفعاليات والبرامج، بالإضافة إلى مشاركة الشركات الوطنية والخليجية ضمن معرض ستار للسلع الاستهلاكية .

وثمن الجار الله دعم واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ، ونائبه رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز وحرصهما على دعم الفعاليات والبرامج السياحية والاقتصادية في المنطقة ، مؤكدا أن المهرجان في نسخته الجديدة سيشهد العديد من الفعاليات والبرامج الجديدة والمنوعة وتلبي رغبات كافة شرائح المجتمع ، إلى جانب إجراء سحوبات يومية على عدد كبير من الجوائز .