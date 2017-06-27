 “موهبة”: التسجيل في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي حتى نهاية اكتوبر 2017 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 6 شوّال 1438 هجريا, الموافق 30 يونيو 2017 ميلاديا

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“موهبة”: التسجيل في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي حتى نهاية اكتوبر 2017

“موهبة”: التسجيل في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي حتى نهاية اكتوبر 2017
المناطق ـ الرياض

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” بالشراكة مع وزارة التعليم، انطلاق مرحلة التسجيل الأولي في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2018م” خلال الفترة من 18 رمضان 1438هـ إلى 11 صفر 1439هـ، الموافق 13 يونيو إلى 31 أكتوبر 2017 م.

وتتيح “موهبة” فرصة التسجيل في أولمبياد “إبداع 2018” من خلال موقع المسابقة على الرابط التالي:

www.ibda.org.sa ،

الذي يوفر لزائريه إمكانية التسجيل كما يتضمن معلومات موسّعة حول المسابقة وأهدافها.

ويُعد أولمبياد إبداع مسابقة علميّة إبداعية مُحكمة، ويمر بعدّة مراحل تنظيمية وهي: المرحلة الأولى “تسجيل معلومات الطالب”، المرحلة الثانية “مرحلة تسجيل معلومات المشروع”، وفيها يُسجل الطالب معلومات المشروع مثل كتابة الملخص، وخطة المشروع”، المرحلة الثالثة “مرحلة التحكيم الإلكتروني”، المرحلة الرابعة “معرض التصفية النهائية”.

وفي هذا الصدد نوّهت “موهبة” بالشراكة الناجحة والمثمرة مع وزارة التعليم ودورها في تهيئة الأجواء الملائمة لطلابنا وطالبتنا في المراحل الدراسية بالتعليم العام، والإسهام المباشر لهذه الجهود في اكتشاف ودعم الموهوبين والمبدعين في بلادنا الغالية، وتطوير مشاريعهم العلمية، ويأتي هذا الدعم بهدف توفير البيئة التنافسية التي تشبع اهتمام الطلاب والطالبات من أبناء وبنات الوطن، وتنمية روح الإبداع لديهم في المجالات العلمية والتقنية، وإكسابهم مهارات البحث العلمي بما يوفر تطوير مواهبهم العلمية الخاصة، عن طريق حثهم على التعلم والتطوير الذاتي عبر التنافس العلمي المُحفز، والتمثيل المشرّف لبلدهم في المحافل الدولية بمشاريع علمية إبداعية.

يذكر أن الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع” هو مسابقة علمية سنوية تقوم على أساس التنافس في أحد المجالات العلمية، من خلال تقديم مشاريع علمية فردية وفقاً للمعايير والضوابط الخاصة بالمشروع، وتحكّم إلكترونياً من قبل مجموعة من الأكاديميين والمتخصصين وفق معايير علمية محددة بهدف تحديد المشاريع المتميزة لترشيحها للمراحل التنافسية الأعلى.

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