 تصفية قيادات انقلابية في 3 محافظات يمنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 شوّال 1438 هجريا, الموافق 1 يوليو 2017 ميلاديا

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تصفية قيادات انقلابية في 3 محافظات يمنية

تصفية قيادات انقلابية في 3 محافظات يمنية
 المناطق - وكالات

أكد القيادي في المقاومة الشعبية بمحافظة مأرب حمد بن وهيط، سيطرة الجيش الوطني والمقاومة أمس (الخميس) على جبال منطقة النصيب الأحمر في مديرية صرواح، ومقتل 10 من مسلحي الميليشيات الانقلابية بينهم مشرف الحوثي الجديد.

وأوضح وهيط أن الجيش والمقاومة يسيطران نارياً على مركز مديرية صرواح، عقب تمركزهما في جبال النصيب الأحمر شمالاً والمرثد شرقاً، وقطع الطريق العام في منطقة حباب، مضيفا أن الميليشيات تعاني من الانهيار وتحاول تنفيذ هجمات لكنها تصاب بالفشل الذريع.

من جهة أخرى، قتل 4 قيادات حوثية و10 مسلحين في مواجهات مع الجيش الوطني بمنطقة حيران في محافظة حجة أمس.

وذكر مصدر عسكري، أن من بين القتلى مشرف الحوثيين في منطقة حيران خالد محمد النعمي الملقب بـ«أبو حمزة»، وقيادي آخر يدعى محمود أحمد علي الأدبعي ويكنى «أبو علي»، نقلت جثتاهما مع 10 مسلحين وعشرات الجرحى إلى مستشفى عبس والمستشفى الجمهوري.

 وأضاف أن قوات حرس الحدود والقوات الخاصة التي نفذت الهجوم سيطرت على مخازن للأسلحة كانت مخفية في وادي حيران شرق مديرية ميدي.

وفي محافظة البيضاء، قتل مشرف الحوثيين في مديرية الطفه علي أحمد الكحلاني المكنى «أبو غدير»، مع عدد من مرافقيه، في كمين نصبته المقاومة الشعبية في منطقة مشعبة دبان.

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