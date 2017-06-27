 مقتل 6 أفغانيين تابعين لإيران في سوريا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 شوّال 1438 هجريا, الموافق 1 يوليو 2017 ميلاديا

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مقتل 6 أفغانيين تابعين لإيران في سوريا

مقتل 6 أفغانيين تابعين لإيران في سوريا
المناطق - وكالات

كشفت وكالات إيرانية، عن مقتل ستة أفغانيين تصفهم طهران بـ “مدافعي الحرم” ينتسبون لمیليشیا “الفاطميين” التابعة لإيران، خلال مواجهات في سوريا.

وأفادت وكالة تسنيم المقربة من الأمن الإيراني أن القتلى الأفغانيين الستة تم تشييعهم ودفنهم يوم أمس الأربعاء في مدينة قم، حيث كانوا يعيشون في هذه المدينة قبل إرسالهم إلى القتال في سوريا.

وذكرت تسنيم أسماء القتلى الأفغانيين الستة وهم: مهدي حسيني ويحيى عظيمي ونادر حسيني وعبدالحسين حسيني وعلي رضا رضايي ومحمد شريف سروري، من دون أن تشير الوكالة الإيرانية إلى المنطقة السورية التي تم قتلهم فيها.

وانتقدت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي حول الاتجار بالبشر في العالم يوم أمس، إيران باستغلال المهاجرين الأفغان وإرسالهم إلى معارك في سوريا والعراق، معتبرة ذلك “شكلا من أشكال العبودية”.

وقال التقرير الأميركي إن الحكومة الإيرانية والحرس الثوري ترغم اللاجئين الأفغان على الالتحاق بالميليشيات العسكرية المتواجدة في سوريا، أو العودة إلى أفغانستان.

 

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