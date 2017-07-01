 نائب الرئيس اليمني: الحاجة ملحة لإيجاد تكتل سياسي من كل الأحزاب لمساندة الشرعية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 شوّال 1438 هجريا, الموافق 1 يوليو 2017 ميلاديا

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نائب الرئيس اليمني: الحاجة ملحة لإيجاد تكتل سياسي من كل الأحزاب لمساندة الشرعية

نائب الرئيس اليمني: الحاجة ملحة لإيجاد تكتل سياسي من كل الأحزاب لمساندة الشرعية
المناطق - وكالات

أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح أن الحاجة ملحة لإيجاد تكتل سياسي عريض من كل الأحزاب السياسية والقوى الوطنية لتكون سنداً ومعيناً للحكومة الشرعية والجيش الوطني لتحقيق التنسيق والتكامل وذلك بما من شأنه أن يدفع بعملية استكمال تحرير ما تبقى من أرض الوطن من قبضة الانقلابيين والشروع في بناء الدولة.

وطالب خلال لقائه اليوم بمحافظة مأرب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام وكيل المحافظة عبدالواحد علي القبلي نمران المؤتمر الشعبي العام وقياداته وكوادره الوطنية في كل محافظات اليمن القيام بالدور المطلوب في دعم الشرعية ومساندة الجيش الوطني ومواجهة الانقلاب.

.وحثّ نائب الرئيس اليمني أحرار المؤتمر الشعبي العام قيادات وقواعد في مختلف المحافظات بالتصدي للانقلاب وميليشياته التي صادرت مؤسسات الدولة بما في ذلك السياسية والعسكرية لصالح ما يسمى باللجان الشعبية في حين تم إقصاء وتهميش كل قيادات وكوادر المؤتمر الوطنية وغيرها من الكوادر الوطنية، مؤكدًا أن إيران وعملاءها يستهدفون المؤتمر الشعبي العام كاستهدافهم لأهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر وهوية اليمن العربية الأصيلة.

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