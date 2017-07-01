وظائف إدارية شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية بجدة

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة بعدد من التخصصات، لحمَلة درجة الدكتوراه، ودرجة الماجستير، ودرجة البكالوريوس، وذلك للعمل بمقر البنك في محافظة جدة.

وأبرز البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- مدير تمويل المشاريع: درجة الماجستير في (التمويل، إدارة الأعمال)، أو ما شابه ذلك، مع وجود خبرة سابقة.

2- رئيس قسم الأسهم المصرفية: درجة الماجستير في (التمويل، إدارة الأعمال)، أو شهادة مهنية في المحلل المالي، مع وجود خبرة سابقة.

3- مساعد الخدمات المصرفية الاستثمارية (متحدث باللغة الفرنسية): درجة الماجستير في (التمويل، إدارة الأعمال)، مع وجود خبرة سابقة في مجال (الخدمات المصرفية الاستثمارية / تمويل الشركات / تمويل التنمية).

4- مدير قسم خدمات مجلس الإدارة: درجة الدكتوراه، أو درجة الماجستير، أو درجة البكالوريوس، في (الاتصالات، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها، مع وجود خبرة سابقة.

وأوضح البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 31 يوليو 2017م.

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