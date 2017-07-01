 شاهد.. “قطريزم” وثائقي أمريكي يفضح الدوحة ودعمها للإرهاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 شوّال 1438 هجريا, الموافق 1 يوليو 2017 ميلاديا

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شاهد.. “قطريزم” وثائقي أمريكي يفضح الدوحة ودعمها للإرهاب

المناطق - الرياض

طرحت شركة «مارغن سكوب» الأمريكية، فيلمًا وثائقيًا جديد بعنوان قطريزم، يكشف دور الدوحة المباشر وغير المباشر في دعم الإرهاب، والجماعات المتطرفة، والجماعات المسلحة الإرهابية، وطرقها في ذلك.

ويشمل الفيديو شهادات وتصريحات للعديد من المسؤولين الدوليين، تؤكّد تورط الدوحة في عمليات الإرهاب، وتمويل المتطرفين حول العالم، بجانب تصريحات لزعماء وشيوخ الإرهاب، الذين تأويهم قطر داخل العالم المنافق، وتصدرها كأكبر دولة تدعم الإرهاب.

ويعد الوثائقي الجديد إضافة اخرى تدين قطر، الممول والراعي الاكبر للإرهاب في العالم، بحسب خبراء ومختصين في شؤون الجماعات الارهابية، الأمر الذي لا ينفيه المسؤولون القطريون أنفسهم، الذين يعرض الفيلم الجديد شهاداتهم بالصوت والصورة.

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