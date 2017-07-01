الكلية التقنية بالقنفذة تعلن فتح القبول بلرنامج الدبلوم للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1438/1439

أعلنت الكلية التقنية بالقنفذة عن فتح باب القبول في برنامج الدبلوم للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1438/1439هـ بداية من يوم الأحد الخامس عشر من شهر شوال المقبل وسيكون التسجيل متاحاً حتى السادس من شهر ذي القعدة وذلك عبر بوابة القبول الموحد بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني http://www.rgt.gov.sa .

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام عبدالعزيز فاضل المالكي إن أعمال القبول بالكلية واستلام الملفات واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول يوم الأحد التاسع عشر من شهر ذي الحجة وسيبدأ التدريب للفصل التدريبي الأول يوم الأحد 26/ 12/ 1438 هـ.

وتابع المالكي قائلاً: بخصوص الترشيح والقبول ستصل رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب لذلك ينبغي توخي الدقة أثناء تعبئة الطلب عبر الموقع ولن يقبل أوراق أي متدرب بدون التسجيل على الموقع.

وأوضح المالكي بأن المفاضلة بين المتقدمين لبرنامج الدبلوم بناء على معيار النسبة الموزونة والتي تساوي 60 % لدرجة الثانوية العامة و40 % لاختبار القدرات مع منح حديثي التخرج الأولوية للقبول.

وتشمل التخصصات بالكلية لبرنامج الدبلوم مايلي:

١- تقنية الحاسب بتخصصيه:

-البرمجيات.

-الدعم الفني.

٢ – التقنية الإدارية بتخصصيه:

-التسويق.

-المحاسبة.

٣- التقنية الالكترونية ويشمل تخصص:

-الكترونيات صناعية وتحكم.

وأكد المالكي أن على المتقدم اختيار البرنامج المناسب وضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني، ودعا الراغبين في التقدم إلى ضرورة الاطلاع على شروط القبول والتسجيل وأن جميع بيانات وشروط القبول بالكلية موجودة بالتفصيل وبدقة بالغة على البوابة الإلكترونية للتسجيل، وكذلك المزايا التي يحصل عليها المتدرب.