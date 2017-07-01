 نائب أمير الجوف يجري اتصالاً بأحد النزلاء للاطمئنان على صحته | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 شوّال 1438 هجريا, الموافق 1 يوليو 2017 ميلاديا

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نائب أمير الجوف يجري اتصالاً بأحد النزلاء للاطمئنان على صحته

نائب أمير الجوف يجري اتصالاً بأحد النزلاء للاطمئنان على صحته
الجوف : محمد الحسن

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف مع العم إبراهيم أحد نزلاء دار الرعاية الاجتماعية بالجوف وذلك للاطمئنان على صحته .

ودار بين سموه والمسن حديث ودي عبر الهاتف عقب توجيه سموه للدار بزيارة المسن للطبيب المختص بالأعصاب في مستشفى الأمير متعب بن عبد العزيز وطمئنه سموه بأنه شخصياً متابع لحالته الصحية سواء مع إدارة الدار أو مع القطاع الصحي، وأعرب المسن عن سروره لاهتمام ومتابعة سمو نائب أمير المنطقة لحالته داعياً الله أن لا يري سموه مكروهاً .ثم تحدث سموه مع مدير الدار المكلف الأستاذ سلطان السلامة أكد فيها على الاهتمام البالغ بنزلاء الدار لما لهم من مكانة لدى الجميع، معرباً في الوقت ذاته عن شكره لهم للاهتمام والمتابعة .
وكان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز قد زار دار المسنين أو أمس والتقى بنزلاء الدار ودار بين سموه وبينهم حديث ودي ، حيث طلب أحد النزلاء من سموه زيارة طبيب مخ وأعصاب موجهاً حفظه الله بتلبية رغم النزيل .

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