يعرّف السياح والزوار على معالم عاصمة السياحة العربية.. أول باص سياحي بالمملكة يعود ضمن مهرجان أبها

سيجد الزائر لمدينة أبها عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧ م فرصة التجول في أبرز معالمها السياحية والتراثية والأثرية لمدة ٤٥ دقيقة، عبر فعالية الباص السياحي، وذلك بعد نجاح تجربتها العام الماضي في نقل أكثر من ١٢ ألف راكب.

وستكون انطلاقة أولى رحلات الباص من ساحة المفتاحة يوم الاثنين ٨ شوال، وتستمر حتى نهاية ذي القعدة، عبر باصين أحدهما vip، وتضم أبرز المعالم: قرية المفتاحة، ساحة البحار، جبل ذرة، حديقة أبو خيال، بحيرة السد، شارع الفن، وغيرها.

ويقدم الباص خدمة الحديث ب ٨ لغات عالمية، يمكن للراكب الاستفادة من كافة المعلومات التي تقدم بهذه اللغات، يتعرف من خلالها على كافة المواقع التي يمر بها والأحداث التاريخية التي مرت بها، مع بث معلومات عن السلامة المرورية، كما أنه مزود بمراقب لخطة سيره من غرفة التحكم التي تتابع بدقة كافة التحركات من خلال الجي بي سي، كما دعم ب٣ شاشات عرض لذات الغرض، أيضًا يوجد نظام الواي فاي والجي بي إس.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية بالمنطقة المهندس محمد العمرة أن فعالية الباص السياحي تعد من أهم الفعاليات السياحية التي دعمت من قبل فرع الهيئة ومجلس التنمية السياحية، نظرا لما تحققه من إقبال سياحي كبير، وما تقدمه من معلومات عن الإرث الثقافي والسياحي والحضاري للمنطقة والتعريف بها بطريقة مشوّقة بحيث تجعل السائح يدخل تجربة التعرف على هذه المواقع وزيارتها والاستمتاع بها، عبر كتيبات توضح مسارات الباص وأهم نقاط التنقل، بالإضافة إلى ما يقدم المرشد السياحي من معلومات ، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هذا ما تهتم به الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لنشر ثقافة السياحة والمعرفة، ومتطلعا لمزيد من التطوير للفعالية هذا العام.

من جانبه، أشاد مدير إدارة المشاريع الاستثمارية في مجموعة عبد المحسن الحكير القابضة ومدير عام الباص السياحي في المملكة خالد عبد المحسن الصويلح بالدعم الكبير الذي تلاقيه هذه الفعالية من قبل فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ومجلس التنمية السياحي، من خلال تقديم إعلانات ووسائل دعائية داعمة لها، إضافة إلى التسهيلات من قبل العديد من الجهات المعنية مثل : إمارة المنطقة والأمانه وإدارة الطرق والمرور والشرطة وكافة الجهات ذات العلاقة.

وأضاف: “سر الإقبال على الباص السياحي يرجع إلى أن هذه الفكرة العالمية موجودة في أهم مدن العالم والمواقع السياحية في باريس ولندن وإيطاليا، ويرغب العديد من الأشخاص في تجربتها، حيث إنها تنفذ في أكثر من ٣٠ دولة وأكثر من ١٠٠ موقع حول العالم، وتعدُّ أبها أول مدينة لانطلاقة الباص السياحي في المملكة”.

وختم بقوله: سيتم خفض أسعار التذاكر التي ستصبح في متناول الجميع.