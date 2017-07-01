استمرار الأتربة على جنوب غرب المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار الأتربة المثارة والعوالق الترابية على جنوب غرب المملكة, في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة و الغبار على منطقة المدينة المنورة تمتد إلى مكة المكرمة .

فيما يبقى الطقس حار على شرق المملكة, وسماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة والطائف فترة ما بعد الظهيرة .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .