 رئيسة هونج كونج التنفيذية الجديدة تؤدي اليمين أمام الرئيس الصيني | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 شوّال 1438 هجريا, الموافق 1 يوليو 2017 ميلاديا

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رئيسة هونج كونج التنفيذية الجديدة تؤدي اليمين أمام الرئيس الصيني

رئيسة هونج كونج التنفيذية الجديدة تؤدي اليمين أمام الرئيس الصيني
Carrie Lam waves after she won the election for Hong Kong's Chief Executive in Hong Kong, China March 26, 2017. REUTERS/Bobby Yip
المناطق _ واس

أدت كاري لام الرئيسة التنفيذية الجديدة لهونج كونج، اليمين أمام الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم السبت خلال احتفال المستعمرة البريطانية السابقة بذكرى مرور 20 عامًا على عودتها لحكم الصين. وكانت الإجراءات الأمنية مشددة عند الميناء حيث سلم كريس باتن آخر حاكم استعماري قبل 20 عامًا، هونج كونج للحكم الصيني.
وأعادت بريطانيا، هونج كونج للحكم الصيني في أول يوليو عام 1997 بموجب نظام “دولة واحدة ونظامين” الذي يكفل حريات واسعة.

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