رئيسة هونج كونج التنفيذية الجديدة تؤدي اليمين أمام الرئيس الصيني

أدت كاري لام الرئيسة التنفيذية الجديدة لهونج كونج، اليمين أمام الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم السبت خلال احتفال المستعمرة البريطانية السابقة بذكرى مرور 20 عامًا على عودتها لحكم الصين. وكانت الإجراءات الأمنية مشددة عند الميناء حيث سلم كريس باتن آخر حاكم استعماري قبل 20 عامًا، هونج كونج للحكم الصيني.

وأعادت بريطانيا، هونج كونج للحكم الصيني في أول يوليو عام 1997 بموجب نظام “دولة واحدة ونظامين” الذي يكفل حريات واسعة.