 شرطة مكافحة الإرهاب الاسترالية تتهم مراهقين ببيع أسلحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 شوّال 1438 هجريا, الموافق 1 يوليو 2017 ميلاديا

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شرطة مكافحة الإرهاب الاسترالية تتهم مراهقين ببيع أسلحة

شرطة مكافحة الإرهاب الاسترالية تتهم مراهقين ببيع أسلحة
المناطق _واس

اتهمت شرطة مكافحة الإرهاب الأسترالية اليوم، مراهقين ببيع أسلحة ومخدرات، قائلة إنهما كانا ضمن مجموعة من المشتبه بهم الخاضعين للمراقبة.
وقال ديف هادسون نائب رئيس شرطة ولاية نيو ساوث ويلز للصحفيين، في سيدني اليوم “هناك روابط واضحة بين هؤلاء المشتبه بهم والعنصر الإجرامي والعنصر الإرهابي”.
وأضاف “الشرطة اغتنمت الفرصة للسيطرة على إمدادات هذه الأسلحة النارية ومصادرتها من الشوارع”.
وألقي القبض على الشابين وعمرهما (18 عامًا) في إحدى ضواحي غرب سيدني أمس الجمعة، ووجهت السلطات لهما 17 تهمة تشمل بيع أسلحة نارية وقطع غيار أسلحة دون ترخيص.
وتعيش أستراليا حالة تأهب قصوى للهجمات التي يشنها إرهابيون منذ 2014، نظرًا لتعرض البلاد لهجمات منفردة.

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