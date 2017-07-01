‏18 فريقا يتنافسون على لقب بطولة الفريق العاشرة للأحياء بالقنفذة

أجريت مساء يوم أمس الجمعة مراسم قرعة بطولة الفريق العاشرة لفرق الأحياء

والتي تأتي تحت مظلة الهيئة العامة و بشراكه استراتيجية مع لجنة الإجتماعيه بحلي والأمانة العامه لتنمية قطاع الشباب بأمارة مكة المكرمة (ثروه) .

‏حيث بدأ الحفل بتلاوة لآيات من الذكر الحكيم .

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‏تلى ذلك توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة بين اللجنة المنظمة و مجموعة النشيري التجارية كذلك مع شبكة تفاصيل الإعلامية الراعي الإعلامي للبطولة ، وقناة 4G راعي المحتوى في شبكات التواصل الاجتماعي و موقع اليوتيوب .

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‏تلى ذلك كلمة الشريك الاستراتيجي رئيس التنمية الاجتماعية بحلي الأستاذ أحمد أحمد الهيلي

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‏ثم ألقيت كلمة الفرق المشاركة القاها نيابة عن الفرق الاستاذ عمر بلغيث الغبيشي

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‏ ثم قام رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ورئيس نادي الفريق بحلي الاستاذ مصلح بن فايز الزبيدي بشرح نظام وشروط البطولة.

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‏بعد ذلك اجريت القرعة بمشاركة سفير قرعة البطولة المقدم علي ابراهيم الشيخي والتي تضم ١٨فريقاً توزعت على ست مجموعات بواقع ثلاث فرق بكل مجموعة وقد جاءت المجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى :

– السلامة

– الأجيال

– الوحدة الشامية

المجموعة الثانية :

-الحبيل

– البرك

– إتحاد الكدسة

المجموعة الثالثة:

– السحاب

– منتخب الشعب

– الخليف

المجموعة الرابعة :

– الفريق

– الخالدية

– سوق القحمة

المجموعة الخامسة :

– مجد العبادلة

– الصقر

– السلطان

المجموعة السادسة :

– ريال مدريد

– صفا الامجاد

– القوز