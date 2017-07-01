‏18 فريقا يتنافسون على لقب بطولة الفريق العاشرة للأحياء بالقنفذة

أجريت مساء يوم أمس الجمعة مراسم قرعة بطولة الفريق العاشرة لفرق الأحياء
والتي تأتي تحت مظلة الهيئة العامة و بشراكه استراتيجية مع لجنة الإجتماعيه بحلي والأمانة العامه لتنمية قطاع الشباب بأمارة مكة المكرمة (ثروه) .
حيث بدأ الحفل بتلاوة لآيات من الذكر الحكيم .
تلى ذلك توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة بين اللجنة المنظمة و مجموعة النشيري التجارية كذلك مع شبكة تفاصيل الإعلامية الراعي الإعلامي للبطولة ، وقناة 4G راعي المحتوى في شبكات التواصل الاجتماعي و موقع اليوتيوب .
تلى ذلك كلمة الشريك الاستراتيجي رئيس التنمية الاجتماعية بحلي الأستاذ أحمد أحمد الهيلي
ثم ألقيت كلمة الفرق المشاركة القاها نيابة عن الفرق الاستاذ عمر بلغيث الغبيشي
ثم قام رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ورئيس نادي الفريق بحلي الاستاذ مصلح بن فايز الزبيدي بشرح نظام وشروط البطولة.
بعد ذلك اجريت القرعة بمشاركة سفير قرعة البطولة المقدم علي ابراهيم الشيخي والتي تضم ١٨فريقاً توزعت على ست مجموعات بواقع ثلاث فرق بكل مجموعة وقد جاءت المجموعات على النحو التالي:
المجموعة الأولى :
– السلامة
– الأجيال
– الوحدة الشامية
المجموعة الثانية :
-الحبيل
– البرك
– إتحاد الكدسة
المجموعة الثالثة:
– السحاب
– منتخب الشعب
– الخليف
المجموعة الرابعة :
– الفريق
– الخالدية
– سوق القحمة
المجموعة الخامسة :
– مجد العبادلة
– الصقر
– السلطان
المجموعة السادسة :
– ريال مدريد
– صفا الامجاد
– القوز
التعليقات (٠) اضف تعليق