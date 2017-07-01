 “التجارة” تداهم مزرعة تستغلها عمالة مخالفة مستودعا لتخزين “الدخان” | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 شوّال 1438 هجريا, الموافق 1 يوليو 2017 ميلاديا

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“التجارة” تداهم مزرعة تستغلها عمالة مخالفة مستودعا لتخزين “الدخان”

“التجارة” تداهم مزرعة تستغلها عمالة مخالفة مستودعا لتخزين “الدخان”
المناطق _الرياض

داهمت وزارة التجارة والاستثمار  مزرعة تستغلها عمالة مخالفة مستودعا لتخزين “الدخان” للتهرب من الضريبة الانتقائية.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنها قامت بمصادرة 1910 عبوات دخان.

وأضافت أن رجال الرقابة بالتعاون مع هيئة الزكاة والجهات الأمنية يقومون بجولات تفتيشية لضبط مخالفي التهرب من الضريبة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

و بدأت المملكة  يوم الأحد الموافق 11 يونيو 2017، تطبيق ضريبة السلع الانتقائية على السلع المشمولة بالضريبة.

وتمنح مكافأة مالية لأي شخص من غير موظفي الهيئة العامة للزكاة والدخل، ساهم في الكشف عن مخالفة لأحكام النظام نتج عنها تحصيل ضريبة أو غرامة، بمنحه 2.5% من قيمة الغرامة التي تم تحصيلها، أو مليون ريال سعودي أيهما أقل.

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