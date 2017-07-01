“التجارة” تداهم مزرعة تستغلها عمالة مخالفة مستودعا لتخزين “الدخان”

داهمت وزارة التجارة والاستثمار مزرعة تستغلها عمالة مخالفة مستودعا لتخزين “الدخان” للتهرب من الضريبة الانتقائية.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنها قامت بمصادرة 1910 عبوات دخان.

وأضافت أن رجال الرقابة بالتعاون مع هيئة الزكاة والجهات الأمنية يقومون بجولات تفتيشية لضبط مخالفي التهرب من الضريبة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

و بدأت المملكة يوم الأحد الموافق 11 يونيو 2017، تطبيق ضريبة السلع الانتقائية على السلع المشمولة بالضريبة.

وتمنح مكافأة مالية لأي شخص من غير موظفي الهيئة العامة للزكاة والدخل، ساهم في الكشف عن مخالفة لأحكام النظام نتج عنها تحصيل ضريبة أو غرامة، بمنحه 2.5% من قيمة الغرامة التي تم تحصيلها، أو مليون ريال سعودي أيهما أقل.