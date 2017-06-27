 فتح باب القبول الإلكتروني لطالبات الرياض بالجامعات وكلية التقنية الثلاثاء القادم | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 شوّال 1438 هجريا, الموافق 1 يوليو 2017 ميلاديا

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فتح باب القبول الإلكتروني لطالبات الرياض بالجامعات وكلية التقنية الثلاثاء القادم

فتح باب القبول الإلكتروني لطالبات الرياض بالجامعات وكلية التقنية الثلاثاء القادم
المناطق _واس

أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطالبات بالجامعات الحكومية وكلية التقنية بمدينة الرياض،بدء التقديم للعام الجامعي 1438 / 1439 هـ، يوم الثلاثاء 10 / 10 / 1438 هـ ولمدة أسبوع عبر البوابة https://rgu-admit.edu.sa .
وبينت اللجنة،أن التقديم يشمل جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ،وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ،وجامعة الملك سعود ،وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والكلية التقنية بمدينة الرياض.
وأشارت إلى أن آلية القبول لهذا العام تُلزم الطالبة المرشحة للقبول تأدية اختبارات القبول ويشمل (اختباري القدرات والتحصيلي) المعد من المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي الذي يعد أحد شروط القبول الرئيسة في الجامعات، كذلك تأكيد موافقة الطالبة على قبول المقعد الذي رشحت له من خلال البوابة حسب الموضح بالجدول الزمني لإجراءات القبول.
وأوضحت اللجنة أنه سيتم فتح بوابة القبول الإلكتروني لجميع التخصصات يوم الثلاثاء 10 /10 /1438هـ، وسيتم إغلاقها الساعة 12 ظهراً من يوم الأربعاء 18/ 10 / 1438هـ، وإعلان المرشحات للكليات الصحية التي تتطلب مقابلة شخصية عبر البوابة الإلكترونية
يوم الخميس 19/ 10 /1438هـ، بينما المقابلات الشخصية والاختبارات لمرشحات الكليات الصحية وكذلك اختبار موهبة للقبول في كلية التصاميم والفنون بجامعة الأميرة نورة ستبدأ من 22 – 24 / 10 / 1438هـ .
وسيتم إعلان نتائج المقبولات للكليات الصحية وباقي الكليات وبدء فترة تأكيد القبول عبر البوابة الإلكترونية يوم الخميس 4 /11 / 1438هـ، وآخر موعد لتأكيد القبول عبر البوابة الإلكترونية الساعة 12 ظهراً من يوم الأثنين 8 /11/ 1438هـ، وسيتم الغاء قبول من لم تؤكد قبولها الكترونيا، وبداية العام الجامعي 1438/ 1439هـ يوم الأحد26 / 12/ 1438هـ.

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