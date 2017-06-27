نصائح خاصة لمرضى الربو في موسم العواصف الرملية

توفر الوعي الكافي عن مرض الربو للمقيمين في دول الخليج أمرٌ في غاية الأهمية، وخصوصاً عند المعيشة في مناخ ذي محفزات بيئية واضحة مثل العواصف الرملية.

وقد أجريت عديد من الدراسات في منطقة شبه الجزيرة العربية، التي من المعروف أنها تتأثر بنسبة عالية من العواصف الرملية، وأكدت هذه الدراسات على زيادة انتشار الربو في تلك البلدان.

ومن المعروف أيضاً أن العواصف الرملية كثيراً ما تتسبب في آثار صحية ضارة على وظائف الجهاز التنفسي، وذلك قد يحدث عند التعرض المباشر إلى جزيئات غبار العاصفة الرملية لمدة 15 دقيقة فقط وممكن أن تؤدي إلى الإصابة بالربو، علماً بأن الربو يتطلب علاجا على المدى الطويل ولكن يمكن السيطرة عليه إذا أخذت الاحتياطات اللازمة للحد من شدة الأعراض. ومعرفة كيفية السيطرة على أعراض الربو أثناء العواصف الرملية تساعد المصابين بالحصول على حياة أفضل

البقاء في المنازل

ينصح بالبقاء داخل المنزل قدر الإمكان أثناء العواصف الرملية والتأكد من إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام، وتجنب التعرض لأي من مسببات الحساسية الرائجة أثناء العواصف الرملية التي يمكن أن تثير حالة الربو.

متابعة توقعات حالة الطقس وتلوث الجو

من المستحسن لمرضى الربو التحقق من حالة الطقس بانتظام ومتابعة الأرصاد الجوية يومياً وخصوصا خلال موسم العواصف الرملية، حيث إن متابعة محطة حالة الطقس المحلية تساعدك على أخذ الاحتياطات والتخطيط المسبق للأنشطة اليومية.

تنظيف قنوات مكيف الهواء

كوننا نعيش في مناخ حار يعني أننا نقضي معظم وقتنا في الداخل ونستخدم تكييف الهواء بانتظام.

فتحات تكييف الهواء تجمع الغبار ومن الممكن أن تكون ضارة إذا لم يتم تنظيفها وفحصها بانتظام، حيث يجب صيانة وحدات تكييف الهواء بشكل دوري وتنظيفها كل 6 أشهر لتجنب تراكم الغبار في القنوات والمخارج.

استخدام جهاز لتنقية الهواء

العواصف الرملية تؤثر على الذين يعانون من الحساسية والربو أكثر من غيرهم.

استخدام جهاز لتنقية الهواء يمكن أن يساعد في الحد من التلوث في الأماكن المغلقة ويساعدك على التنفس بشكل أفضل.

أجهزة تنقية الهواء بلا شك تساعد في علاج الربو لأنها تعمل على إزالة المواد المسببة للحساسية والجزيئات التي يمكن أن تؤدي إلى أعراض الربو، وذلك عن طريق توجيه الهواء من خلال فلتر التصفية، فإذا كنت مصابا بالربو يمكن لجهاز تنقية الهواء أن يساعدك على التنفس بسهولة أكبر من خلال تحسين جودة الهواء في الأماكن المغلقة.

وضع قناع الوجه عند الخروج في الهواء الطلق

ينصح بوضع قناع الوجه الطبي أو استخدام منشفة مبللة أثناء العواصف الرملية لمنع استنشاق ذرات الغبار، ولا تنس تبديلها بانتظام أيضاً.

المحافظة على شرب السوائل

شرب السوائل والمياه بشكل خاص في غاية الأهمية أثناء العواصف الرملية.

تذكري دائماً أن تحفاظي على تناول السوائل أو حتى رش رذاذ الماء على الوجه والعينين إذا كان هناك أي اتصال مباشر مع الغبار.