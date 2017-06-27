 أمانة نجران تغلق ملحمة ونقطة ذبح مخالفة وتضبط عددا من الباعة والعمالة السائبة بحي أبا السعود | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 شوّال 1438 هجريا, الموافق 1 يوليو 2017 ميلاديا

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أمانة نجران تغلق ملحمة ونقطة ذبح مخالفة وتضبط عددا من الباعة والعمالة السائبة بحي أبا السعود نصائح خاصة لمرضى الربو في موسم العواصف الرملية فتح باب القبول الإلكتروني لطالبات الرياض بالجامعات وكلية التقنية الثلاثاء القادم “التجارة” تداهم مزرعة تستغلها عمالة مخالفة مستودعا لتخزين “الدخان” 5 مصارف بريطانية توقف تداول الريال القطري رسميا ‏18 فريقا يتنافسون على لقب بطولة الفريق العاشرة للأحياء بالقنفذة شرطة مكافحة الإرهاب الاسترالية تتهم مراهقين ببيع أسلحة تحذيرات حبوب منع الحمل قد تزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي تويوتا تعرض روبوتها HSR لمساعدة الأشخاص المعوقين رئيسة هونج كونج التنفيذية الجديدة تؤدي اليمين أمام الرئيس الصيني استمرار الأتربة على جنوب غرب المملكة يعرّف السياح والزوار على معالم عاصمة السياحة العربية.. أول باص سياحي بالمملكة يعود ضمن مهرجان أبها

أمانة نجران تغلق ملحمة ونقطة ذبح مخالفة وتضبط عددا من الباعة والعمالة السائبة بحي أبا السعود

أمانة نجران تغلق ملحمة ونقطة ذبح مخالفة وتضبط عددا من الباعة والعمالة السائبة بحي أبا السعود
المناطق _ نجران

إستمراراً لجهودها الرقابية خلال إجازة عيد الفطر المبارك أغلقت أمانة منطقة نجران نقطة ذبح وملحمة مخالفة للاشتراطات الصحية وتضبط عدد من العمالة السائبة والباعة الجائلين بالسوق الشعبي وسوق الفواكه والخضار بحي أبا السعود ، خلال جولة ميدانية نفذت صباح أمس ذكر ذلك مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل.
وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة المهندس هادي آل قريع أن الجولة شملت نقطة الذبح بحي أبا السعود وجميع الملاحم بالسوق الشعبي وسوق الفواكه والخضار حيث تم ضبط العديد من المخالفات المتمثلة في تدني مستوى النظافة العامة للمحال والشخصية للعاملين وتشغيل عماله ليس لديهم شهادات صحية بالأضافة إلى سوء حفظ المواد الأولية ومخالفة شروط التعبئة والنقل والتخزين وتراكم النفايات وعدم التخلص منها اول بأول ، ووجود حظائر أغنام ملحقة بالملاحم، وعدم التقيد بالزي الرسمي .
كما تم ضبط عددا من الباعة الجائلين بالسوق الشعبي وعمالة سائبة تفترش الأرصفة لتسويق بعض المنتجات من الفواكه والخضار وجرى ضبط  العمالة المخالفة ومصادرة جميع المنتجات المعروضة وتطبيق الأنظمة والتعليمات وفقاً للائحة الغرامات والجزاءات البلدية .
وأكد آل فاضل استمرار تلك الجولات الرقابية على المحالّ التجارية بشكل مكثف؛ لضبط كل من يخالف الأنظمة والتعليمات المعمول بها في وزارة الشئون البلدية والقرية؛ وذلك حفاظاً على سلامة المستهلك وعدم تكرارها مستقبلا.

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