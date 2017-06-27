 السلطات الأمنية اللبنانية تتسلم من القوى الفلسطينية متهما بالإعداد لعمليات إرهابية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 شوّال 1438 هجريا, الموافق 1 يوليو 2017 ميلاديا

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السلطات الأمنية اللبنانية تتسلم من القوى الفلسطينية متهما بالإعداد لعمليات إرهابية

السلطات الأمنية اللبنانية تتسلم من القوى الفلسطينية متهما بالإعداد لعمليات إرهابية
المناطق _واس

تسلم الجيش اللبناني والأمن العام اللبناني اليوم من القوى الفلسطينية في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان شخصا متهما بالإعداد للتفجير في شهر رمضان في بيروت وصيدا.
وتمت عملية تسليم المطلوب على حاجز مخيم عين الحلوة وجرت إحالته إلى الاجهزة القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه .

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