السلطات الأمنية اللبنانية تتسلم من القوى الفلسطينية متهما بالإعداد لعمليات إرهابية

تسلم الجيش اللبناني والأمن العام اللبناني اليوم من القوى الفلسطينية في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان شخصا متهما بالإعداد للتفجير في شهر رمضان في بيروت وصيدا.

وتمت عملية تسليم المطلوب على حاجز مخيم عين الحلوة وجرت إحالته إلى الاجهزة القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه .