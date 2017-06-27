 الناتج المحلي السعودي يهبط للمرة الأولى منذ الأزمة العالمية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 شوّال 1438 هجريا, الموافق 1 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الناتج المحلي السعودي يهبط للمرة الأولى منذ الأزمة العالمية السلطات الأمنية اللبنانية تتسلم من القوى الفلسطينية متهما بالإعداد لعمليات إرهابية السماح لموظفي الحكومة بالعمل على سيارات الأجرة.. قريبًا أمانة نجران تغلق ملحمة ونقطة ذبح مخالفة وتضبط عددا من الباعة والعمالة السائبة بحي أبا السعود نصائح خاصة لمرضى الربو في موسم العواصف الرملية فتح باب القبول الإلكتروني لطالبات الرياض بالجامعات وكلية التقنية الثلاثاء القادم “التجارة” تداهم مزرعة تستغلها عمالة مخالفة مستودعا لتخزين “الدخان” 5 مصارف بريطانية توقف تداول الريال القطري رسميا ‏18 فريقا يتنافسون على لقب بطولة الفريق العاشرة للأحياء بالقنفذة شرطة مكافحة الإرهاب الاسترالية تتهم مراهقين ببيع أسلحة تحذيرات حبوب منع الحمل قد تزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي تويوتا تعرض روبوتها HSR لمساعدة الأشخاص المعوقين

الناتج المحلي السعودي يهبط للمرة الأولى منذ الأزمة العالمية

الناتج المحلي السعودي يهبط للمرة الأولى منذ الأزمة العالمية
المناطق _الرياض

أظهرت بيانات رسمية  الجمعة انكماش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية لكن القطاع الخاص حقق تحسنا تدريجيا، وفقا لما نقلته وكالة “رويترز”.

وانخفض الناتج المحلي المعدل، بحسب الوكالة في ضوء التضخم 0.5% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى مارس مسجلا أول هبوط منذ عام 2009، وذلك بسبب انكماش قطاع النفط بنسبة 2.3% إذ خفضت المملكة إنتاجها من الخام بموجب اتفاق عالمي بين الدول المنتجة لدعم الأسعار.

وانكمش القطاع الحكومي غير النفطي من الاقتصاد 0.1% بما يظهر أن الرياض استمرت في تقييد الإنفاق الحكومي بقوة مع سعيها لتقليص عجز كبير في الموازنة أحدثته أسعار النفط المتدنية.

ونما القطاع الخاص غير النفطي 0.9%، وفقا للوكالة مقارنة مع 0.5% في القراءة المعدلة للربع الأخير من العام الماضي، وهذا هو أسرع نمو في القطاع الخاص منذ الربع الأخير من عام 2015.

وأشارت الوكالة إلى أنه في الأسابيع الأخيرة خففت الرياض توجهها التقشفي وأعادت البدلات المالية لموظفي القطاع الخاص وهو ما ينبغي أن يدعم الاستهلاك إلى حد ما.

وتخطط الحكومة، بحسب الوكالة لطرح ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في بداية عام 2018 ومن ثم فقد يكون هناك انتعاش في الاستهلاك في الأشهر السابقة لذلك مع اتجاه السعوديين للشراء بقوة تجنبا للضريبة، لكن بعض إجراءات التقشف يجري تنفيذها هذا العام ومن بينها زيادة رسوم إقامة الأجانب الذين يشكلون نحو ثلث عدد السكان.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>