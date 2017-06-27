منظمة إيكاو تشيد بإجراءات المملكة ومصر والإمارات والبحرين لسلامة الملاحة الجوية

عقد مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) اليوم جلسة غير رسمية قدمت فيها الأمانة العامة للمنظمة معلومات محدثة عن سلامة الأجواء فوق المياه الدولية للخليج العربي. وقد أوضح مدير المكتب الإقليمي بمكتب الشرق الأوسط الأستاذ محمد رحمة بأن العاملين بالمكتب وبالتعاون المباشر مع الدول التي أعلنت قطع العلاقات مع لدولة قطر قد قاموا في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا من يوم 5 يونية وهو اليوم الذي أغلقت فيه الدول أجواءها السيادية بعد قطع علاقاتها مع قطر بتفعيل خطة الطواريء المنصوص عليها في الملحلق الحادي عشر من اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944).

وردا على سؤال لأحد أعضاء المجلس قال مدير إدارة الملاحة الجوية الجوية السيد استيف كرامر بأنه ليس لدى الأمانة العامة للمنظمة أي مخاوف بالنسبة للسلامة الجوية فوق المياه الدولية بالخليج، وذلك نظرا لامتلاك دول المقاطعة أجهزة ملاحية حديثة وامكانيات تغطي جميع الأجواء الدولية فوق الخليج العربي، وأن المكتب الإقليمي سوف يعقد اجتماعا يوم 6 يوليه بالقاهرة مع الدول التي قطعت علاقاتها مع قطر من أجل بحث أي مطالب مستجدة من قطر بخصوص فتح خطوط جوية جديدة فوق المياه الدولية بالخليج.

وقد أثنى عدد من ممثلي الدولي على جهود الدول والأمانة العامة خصوصا العاملين بالمتكتب الإقليمي بالشرق الأوسط، وطلبوا استمرار التعاون بين المكتب الإقليمي والمملكة العربية السعودية وجمهورية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين من أجل ضمان السلامة الجوية فوق المياه الدولية بالخليج العربي.