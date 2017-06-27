 وظائف هندسية وإدارية شاغرة بفروع شركة سيسكو | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 شوّال 1438 هجريا, الموافق 1 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

دراسة : تناول كبار السن لأكثر من 4 عقاقير يبطئ حركة المشي اليوم.. بدء تحصيل الرسوم على مرافقي العمالة الوافدة شاهد.. ضربة جديدة للريال القطري .. البنوك الكورية ترفض التعامل به بعد البريطانية 221 ألف شخص يشغلون وظيفة “مدير عام” في السعودية .. 33 % أجانب مواقع حوثية جديدة تحت نيران التحالف والأباتشي السعودية وظائف هندسية وإدارية شاغرة بفروع شركة سيسكو إعادة البدلات بأثر رجعي سعادة تغمر قلب كل مواطن منظمة إيكاو تشيد بإجراءات المملكة ومصر والإمارات والبحرين لسلامة الملاحة الجوية الناتج المحلي السعودي يهبط للمرة الأولى منذ الأزمة العالمية السلطات الأمنية اللبنانية تتسلم من القوى الفلسطينية متهما بالإعداد لعمليات إرهابية السماح لموظفي الحكومة بالعمل على سيارات الأجرة.. قريبًا أمانة نجران تغلق ملحمة ونقطة ذبح مخالفة وتضبط عددا من الباعة والعمالة السائبة بحي أبا السعود

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بفروع شركة سيسكو

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بفروع شركة سيسكو
 المناطق - الرياض

أعلنت شركة سيسكو- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة الماجستير، ودرجة البكالوريوس، بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- مهندس استشارات الشبكة: الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرة سابقة.

2- مهندس استشارات الشبكة الأمنية: الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرة سابقة.

3- مدير نجاح العملاء: درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال، مع وجود خبرة سابقة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك عبر الدخول على الموقع الإلكتروني للشركة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>