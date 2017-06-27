وظائف هندسية وإدارية شاغرة بفروع شركة سيسكو

أعلنت شركة سيسكو- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة الماجستير، ودرجة البكالوريوس، بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- مهندس استشارات الشبكة: الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرة سابقة.

2- مهندس استشارات الشبكة الأمنية: الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرة سابقة.

3- مدير نجاح العملاء: درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال، مع وجود خبرة سابقة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك عبر الدخول على الموقع الإلكتروني للشركة.