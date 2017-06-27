 مواقع حوثية جديدة تحت نيران التحالف والأباتشي السعودية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 7 شوّال 1438 هجريا, الموافق 1 يوليو 2017 ميلاديا

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مواقع حوثية جديدة تحت نيران التحالف والأباتشي السعودية

مواقع حوثية جديدة تحت نيران التحالف والأباتشي السعودية
المناطق - وكالات

استهدف طيران التحالف العربي، مواقع جديدة تابعة للميليشيات الحوثية وحرس المخلوع صالح قبالة الحدود السعودية، وساندت مروحيات الأباتشي تلك الأهداف التي تتمركز فيها الميليشيات.

ووفقا لقناة “العربية”، فإن طيران التحالف كثف غاراته الجوية قبالة منطقتي نجران و جازان، باستهداف عربات عسكرية كانت تقل عناصر حوثيين ومخزنا للذخائر في موقع جبلي، بعد أن حاولت الميليشيات الحوثية إعادة تمركزها قبالة الحدود السعودية، بعد خسائرها التي تلقتها خلال أيام العيد على يد القوات السعودية، بمقتل قيادي وعشرات عناصرها.

فيما قصفت مروحيات الأباتشي السعودية عناصر للحوثيين داخل ثكنات رملية، استخدموها حصناً لهم ومقراً لإطلاق القذائف على القرى السعودية المأهولة بالسكان.

وفي تعز، شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات مكثفة استهدفت تعزيزات عسكرية للميليشيات الانقلابية في منطقة البهول في البرح غرب تعز ونقطة عسكرية للميليشيات والمنطقة الأمنية ومخازن للسلاح تتبع الميليشيات في منطقة البرح أيضاً.

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