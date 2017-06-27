221 ألف شخص يشغلون وظيفة “مدير عام” في السعودية .. 33 % أجانب

بلغ عدد العاملين في القطاع الخاص الذين يعملون بمسمى مدير ومدير عام نحو 220798 موظفا، خلال العام الماضي 2016، شكلت نسبة الأجانب منهم نحو 33 في المائة من هذه الوظائف.

واستحوذ السعوديون على 67 في المائة من العاملين بمسمى مديري عام، حيث بلغ عددهم 148435 منهم 104733 مديرا و43702 مديرة. فيما بلغ عدد المديرين الأجانب نحو 72363 مديرا أجنبيا، منهم 71400 مدير، و963 مديرة.

وبحسب بيانات صادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فقد وصلت نسبة النساء العاملات تحت مسمى مديرة ومديرة عام في الشركات والمؤسسات التجارية والمصارف والبنوك إلى 20 في المائة من إجمالي عدد العاملين تحت هذا المسمى، إذ يقدر عددهن بـ44655 امرأة تشغل هذا المنصب، منهن 43702 مديرة سعودية يعملن في القطاع الخاص خلال 2016.

وحددت وزارة العمل 19 مهنة، فرضت شغلها بموظفين سعوديين، تمثلت في “كبير إداريي الموارد البشرية في المنشآت الحكومية والخاصة، ومدير شؤون الموظفين، ومدير شؤون العمل والعمال في المنشآت، ومدير علاقات الأفراد، إضافة إلى اختصاصي شؤون الأفراد”، وفقا لـ”الاقتصادية”.

واشتملت قائمة المهن الممنوعة أيضًا “كاتب شؤون الأفراد، كاتب توظيف، كاتب شؤون موظفين، كاتب الدوام، كاتب استقبال عام، كاتب الاستقبال الفندقي، كاتب استقبال المرضى، كاتب الشكاوى، أمين الصندوق، حارس أمن خاص، المعقب، الناسخ أو مصلح مفاتيح، المخلص الجمركي، إضافة إلى العاملات في محال بيع المستلزمات النسائية”.