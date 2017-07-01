اليوم.. بدء تحصيل الرسوم على مرافقي العمالة الوافدة

تبدأ المملكة اليوم تطبيق تحصيل رسوم على المرافقين للعمالة المقيمة، ضمن البرنامج المخصص لتحقيق التوازن المالي، الذي أعلن نهاية العام الماضي (2016).

وأقر مجلس الوزراء أن يكون الأول من يوليو 2017 الموعد المقرر لتحصيل رسوم المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة، والتي حددت في عامها الأول بمقدار 100 ريال في الشهر على كل مرافق، وبإجمالي 1200 ريال في السنة الأولى، لتتضاعف في مطلع يوليو عام 2018.

وفي العام المقبل، تطبق حكومة المملكة رسومًا إضافية على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع، بواقع 400 ريال شهريًّا عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهريًّا، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهريًّا، ليصل إجمالي ما يدفعه المرافق الواحد في 2018 إلى 2400 ريال.

وبحسب برنامج التوازن المالي فإن مبالغ تحصيل الرسوم على مرافقي الوافدين ستضاعف إلى 400 ريال في الشهر، بإجمالي قدره 4800 ريال في السنة عن كل مرافق أو تابع للعمالة الوافدة في عام 2020، في حين تصل رسوم العمالة الوافدة إلى 800 ريال في الشهر إذا كانت الأعداد فائضة عن أعداد السعوديين، و700 ريال إذا كانت أعداد العمالة الوافدة أقل من السعوديين.